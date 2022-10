AC Ajaccio : Youssouf Koné vide son sac après son départ de l'OL

Débarqué à l' AC Ajaccio cet été, Youssouf Koné découvre un nouveau club cette saison, le 5e depuis 2019, et son arrivée à l'Olympique Lyonnais.

Débarqué à l'OL en provenance du LOSC en 2019 contre 9 millions d'euros, Youssouf Koné n'a pas cessé de voyager depuis cela. Avant de débarquer à l' AC Ajaccio cet été, l'international malien a connu la Turquie, l'Espagne et l'ESTAC. Prêté à l'ACA par Lyon, avec qui son contrat court jusqu'en 2024, le latéral gauche s'est livré à Corse-Matin sur une instabilité qui nuit à sa carrière, notamment sur le plan mental.

"J’avais repris avec Lyon et fait cinq premiers jours avec l’équipe professionnelle. Et puis, on m’a mis à la cave juste après. Je me suis alors entraîné avec la réserve. Ensuite, durant la préparation, j’ai ressenti une douleur à un tibia. Je n’ai pas pu continuer à 100 % et j’ai pris le temps de me soigner. Dans les derniers jours du mercato, on m’a écarté et je me suis entraîné seul. C’était très compliqué."