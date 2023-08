L’OL a bouclé deux signatures ce lundi. Il s’agit précisément d’un départ qui était dans les tuyaux, en plus d'un joli coup en interne.

Mercato OL : Lyon résilie le contrat de Youssouf Koné

Comme prévu et annoncé, l’OL a trouvé un accord avec Youssouf Koné, ce lundi. Le défenseur indésirable a accepté une séparation à l’amiable avec l’Olympique Lyonnais. Il a ainsi été libéré de sa dernière année de contrat et a filé librement. La signature (rupture de contrat) de l’arrière latéral gauche a été confirmée par le club rhodanien, dans un bref communiqué officiel. « L’Olympique Lyonnais informe avoir trouvé un accord avec Youssouf Koné pour une résiliation de son contrat qui courait jusqu’au 30 juin 2024 ». Selon les informations de L’Équipe, il devrait rebondir dans la foulée au RWD Molenbeek. Un contrat d’un an l’attendrait en Belgique, dans le club qui n’est autre que celui de John Textor, le nouveau propriétaire de Lyon.

Mercato OL : Islamdine Halifa signe son premier contrat professionnel

Ce même lundi 28 aout 2023, l’OL a conclu une autre signature, mais en interne. Un jeune joueur évoluant avec la réserve a franchi un palier. Il est passé professionnel. Il a signé un contrat d’une durée de trois ans. Un joli coup ! Toutefois, son contrat pro entrera en vigueur à partir de l’été prochain. « L’Olympique Lyonnais informe de la signature du premier contrat professionnel, à compter du 1er juillet 2024, du jeune milieu de terrain Islamdine Halifa, pour trois saisons, soit jusqu’au 30 juin 2027 », a informé le club rhodanien.

Pour rappel, le joueur de 18 ans a rejoint l’Académie lyonnaise en juillet 2021. Il a démarré dans l’équipe U19 avant d’intégrer la réserve en National 3 cette saison, sous les ordres de Gueïda Fofana. Le milieu défensif a fait partie de l’équipe de l’OL, vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022. Islamdine Halifa avait été décisif dans cette compétition, notamment son but marqué contre l’ASSE lors du match qualificatif pour les 32es de finales.