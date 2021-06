PSG Mercato : Paul Pogba pour 0€, Leonardo s’active déjà !

Publié par JEAN-LUC D le 09 juin 2021 à 20:30

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Paul Pogba semble encore loin d’une prolongation du côté de Manchester United. Intéressé par le profil du milieu de terrain français, le PSG a son plan pour parvenir à ses fins dans ce dossier.

Le PSG souhaiterait récupérer Paul Pogba en 2022

Cible de longue date du Paris Saint-Germain, Paul Pogba voit son nom être associé au club de la capitale à chaque période de recrutement. Et alors que le mercato estival a officiellement ouvert ses portes ce mercredi, le milieu de terrain de Manchester United se voit encore placé dans le viseur des dirigeants du PSG. Fan de l’international français de 28 ans, Leonardo a déjà programmé son arrivée au Paris SG pour l’été 2022.

D’après les informations de la chaîne sportive américaine ESPN, les Red Devils redoutent de plus en plus que Paul Pogba veuille aller au terme de son contrat afin de signer librement avec le club de son choix dans six mois. Si le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin sont déjà positionnés, le Paris SG est aussi intéressé par une arrivée libre du champion du monde 2018.

D’ailleurs, « des sources proches du camp de Pogba ont déclaré à ESPN que ces clubs, et le Paris Saint-Germain, seraient tous intéressés s’il était disponible gratuitement dans un an », assure le média sportif. Au milieu de toutes ces rumeurs, le principal concerné s’est lui-même prononcé sur la question de son avenir et de l’intérêt du club de la capitale.

Paul Pogba répond à l’intérêt du PSG

Présentement en regroupement avec le groupe de Didier Deschamps en vue de l’Euro 2021, Paul Pogba est également interrogé par ses coéquipiers en Bleus sur son avenir. Ainsi, dans un extrait de l’interview d’Infosport+ avec Kingsley Coman et Presnel Kimpembe, le milieu de Manchester United s’est « incrusté » durant un passage évoquant le Paris Saint-Germain. Quand l’ailier du Bayern Munich demande à l’ancien Turinois s’il est en « contacts » avec Nasser Al-Khelaïfi, le président parisien, Pogba répond « non » tout en fuyant la question, hilare. Encore sous contrat avec le vice-champion d’Angleterre, le natif de Lagny-sur-Marne ne pense pas encore à une venue au PSG, même s'il admet lui-même dans l'extrait être « Parisien. »