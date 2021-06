OL Mercato : Henrique, Dembélé, Andersen…, Aulas fait le point

Publié par ALEXIS le 08 juin 2021 à 08:20

Jean-Michel Aulas a fait le point sur le mercato de l’ OL à un jour de l’ouverture officiel de celui-ci. Il a évoqué les recrues, la situation des joueurs de retour de prêt et les départs.

OL : Aulas confirme le transfert du Brésilien Henrique

L’ OL a recruté le défenseur central Damien Da Silva librement à la fin de son contrat avec le Stade Rennais. Le club rhodanien a également déjà acté la signature de Henrique, arrière latéral gauche brésilien de 27 ans, selon Jean-Michel Aulas sur OL TV. « On a fait deux arrivées libres, un défenseur central et un latéral gauche. Ils ne sont peut-être pas les premiers choix à l’instant T, mais cela tient compte de ce qu’on veut faire dans le futur. […] Le Brésilien, qui était convoité par deux autres clubs français et étrangers, est venu parce qu’il connaît l’Olympique Lyonnais et Juninho le connaît », a confirmé le président des Gones. Comme Damien Da Silva, Henrique Silva Milagres était aussi en fin de bail au Vasco de Gama (Brésil).

Des offres pour Dembélé, Andersen et Reine-Adélaïde ?

Dans son point sur le cas des joueurs de retours de prêts : Moussa Dembélé, Jeff Reine-Adélaïde, Youssouf Koné et Joachim Andersen, Jean-Michel Aulas a révélé des propositions pour certains. « On a déjà des offres consistantes pour au moins trois joueurs : des joueurs en prêt et déjà dans l'effectif. (...) On est optimiste. Il y a des indices positifs », a-t-il annoncé tout en assurant : « on aura des ventes et des achats durant le mercato ». Pour finir, le patron de l’ OL a fait la précision suivante : « il faut juger l’effectif dans sa globalité : regarder les joueurs qui vont sortir de l'académie, ceux qui sont en prêt, que l’on peut réutiliser ou vendre, ou envoyer à nouveau en prêt ».