PSG Mercato : Le Real Madrid face à un grave danger pour Mbappé ?

Courtisan de longue date de Kylian Mbappé, le Real Madrid rêve de mettre la main sur l’attaquant de 22 ans qui n’a pas encore prolongé son contrat avec le PSG. Mais le club madrilène pourrait prochainement faire face à un sérieux obstacle dans ce dossier.

Mercato PSG : Après le Real, Mbappé rêve aussi de Liverpool

« Tout le monde sait que j'ai une profonde attache pour le club. Avant tout, je remercie le club, car quand j'arrive ici je suis personne. Je suis une promesse, le club m'a tout de suite mis à l'aise (…) Après, ce que je veux, moi, c'est gagner. Sentir que je suis dans un endroit où je peux vraiment gagner, où il y a un projet qui est solide autour de moi. Je mange football, je vis football, et donc le projet sportif est primordial. »

S'il veut gagner sa première Ligue des Champions et que le Real Madrid lui semble être le club idéal pour y parvenir, Kylian Mbappé n’écarte pas un transfert vers la Premier League. Mais pas dans n’importe quelle équipe anglaise. En effet, Julien Laurens, expert des transferts en Grande-Bretagne, explique qu'Mbappé n'envisage qu'une seule destination s'il devait rejoindre la Premier League cet été : Liverpool de Jürgen Klopp, Sadio Mané et Mohamed Salah. Et cela tombe bien puisque les Reds ont eux aussi envie de l’avoir dans leur effectif. D’ailleurs, un plan a même déjà été élaboré pour le récupérer prochainement.

Le plan de Liverpool pour Kylian Mbappé

« 180M€ pour le transfert, et 30M€ de salaire, ce sont les zones où il faudra aller pour se payer Mbappé (…) Pour le moment, sa préférence ne va pas à l’Angleterre, mais si cela devait être le cas, sa priorité serait de rejoindre Liverpool s’ils devaient se bouger pour l’avoir. En Espagne, il n’y a que le Real Madrid. Maintenant, tout le monde attend de voir ce que Mbappé va faire, car toutes les pièces du puzzle du marché des transferts vont dépendre de ce qu’il va décider et d’où il va jouer la saison prochaine », a expliqué Julien Laurens dans le Liverpool Echo.

Intéressé par le buteur du PSG, le club anglais suit attentivement l’évolution de son dossier et attend le bon moment pour passer à l’offensive. Selon le média The Athletic, les dirigeants de Liverpool sont déjà prêts à faire leur proposition à Mbappé en début d’année 2022, s’il ne paraphe pas un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain. À cette date, le champion du monde 2018 ne sera plus qu’à six mois de la fin de son engagement et donc libre de négocier un accord avec le club de son choix. Les Anglais veulent donc profiter de ce moment pour lui offrir le plus gros salaire de la Premier League et le convaincre de snober le Real Madrid.