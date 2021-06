PSG Mercato : Pogba lance un message personnel à Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 05:30

De nouveau associé au PSG alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Manchester United, Paul Pogba a été interrogé sur son avenir. Le milieu de terrain de 28 ans en a profité pour lancer un message personnel à Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain.

Paul Pogba au PSG gratuitement dans un an ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2022 avec Manchester United, Paul Pogba est très demandé sur le marché des transferts. D’après les informations du média ESPN, la Juventus Turin, le Real Madrid, le FC Barcelone et d’autres clubs anglais sont déjà venus aux renseignements pour l’international français, même s’ils ne prévoient pas de faire d’offre durant ce mercato estival. Selon la chaîne sportive américaine, tous ces clubs préfèrent patienter pourvoir si Pogba ne prolonge pas avec les Red Devils.

Si tel est le cas, le natif de Lagny-sur-Marne sera libre de négocier avec le club de son choix dans six mois. Une aubaine qu’ils veulent tous mettre à leur profit pour tenter de récupérer gratuitement le milieu de terrain tricolore. Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, veut lui aussi profiter de ce timing pour glisser une généreuse offre à Pogba afin de s’attacher ses services. Surtout que les dirigeants parisiens entretiennent d’excellentes relations avec Mino Raiola, l’agent du champion du monde 2018. Le protégé de Didier Deschamps s’est exprimé sur le sujet.

Paul Pogba répond à l’intérêt du PSG

Présent en conférence de presse, le coéquipier de Marcus Rashford a répondu aux questions sur son avenir, notamment des contacts avec les dirigeants du Paris Saint-Germain.

« Des contacts avec Paris ? Il me reste un an de contrat. Tout le monde le sait. Pas encore eu de proposition concrète. Je ne me suis pas posé avec les dirigeants et l’entraîneur, je suis encore à Manchester », a déclaré Paul Pogba avant d’ajouter : « ma pensée là c’est l’Euro. Je suis concentré. J’ai plus d’expérience qu’avant, je suis focus sur le présent, c’est l’Euro. J’ai un agent qui s’occupe de tout ça. Je n’ai pas le numéro de Nasser (rire !). »

Le président de PSG est ainsi alerté, Pogba attend son appel.