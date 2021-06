PSG Mercato : Real, Pérez répond à Al-Khelaïfi pour Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 14:50

Dans une longue interview avec le journal L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a scellé l’avenir de Kylian Mbappé au PSG. Cité comme le grand favori pour accueillir l’attaquant de 22 ans en cas de départ cet été, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a lâché une réponse à son homologue parisien.

Mercato PSG : Al-Khelaïfi brandit les muscles pour Mbappé

À un an de la fin de son engagement avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas paraphé un nouveau bail. L’international tricolore a jusque-là rejeté toutes les offres de sa direction, attendant de voir les ambitions estivales de ses dirigeants pour trancher. Du coup, le Real Madrid et Florentino Pérez se sont mis à rêver d’un transfert du champion du monde 2018. Mais du côté de la capitale française, Nasser Al-Khelaïfi ne compte pas faire un tel cadeau à Florentino Pérez. D’ailleurs, le premier responsable du PSG n’a pas pris de gants pour le faire comprendre au club madrilène.

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », a indiqué l’homme d’affaires qatarien concernant l’avenir de son joyau tricolore. Une sortie qui ne semble pas avoir refroidi les ardeurs des Merengues pour le compatriote de Karim Benzema et Raphaël Varane.

Le Real Madrid ne perd pas espoir pour Mbappé

D’après la presse espagnole, la dernière sortie de Nasser Al-Khelaïfi sur l’avenir de Kylian Mbappé n’a pas du tout ébranlé le Real Madrid. Conscients qu’avec sa situation contractuelle l’ancien avant-centre de l’AS Monaco a toutes les cartes en main, Florentino Pérez et les siens ont confié au média ABC qu’ils sont toujours « sereins » quant au dénouement de ce dossier. Dernièrement, un autre média madrilène a révélé que le vice-champion de Liga serait même prêt à mettre 200 millions d’euros sur la table des négociations pour racheter la dernière année de contrat de Mbappé. Après avoir vendu plusieurs joueurs cet été, bien sûr. Le feuilleton Mbappé est encore loin d’être fini.