PSG Mercato : Mbappé s’en va, Lewandowski en route pour Paris ?

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 16:30

Malgré la dernière sortie de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG réfléchit tout de même à l’arrivée d’un attaquant de classe mondiale au cas où Kylian Mbappé venait à partir cet été. Robert Lewandowski pourrait alors quitter le Bayern Munich pour débarquer dans la capitale française.

Mercato PSG : Leonardo prêt à tenter le coup Lewandowski ?

« Bien sûr qu'il reste. Qui vendrait un joueur qui marque 60 buts par an ? Ses agents n'ont pas demandé à vendre Lewandowski. » L’assurance de Karl-Heinz Rummenigge, l’ancien président du Bayern Munich, pourrait être finalement contrariée par les ambitions personnelles de l’international polonais. Après avoir passé sept saisons sous les couleurs du club bavarois et inscrit 294 buts en 360 matchs toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski pense avoir fait le tour en Bundesliga et songe sérieusement à changer d’air cet été, à en croire les informations du journal espagnol AS.

Selon le média espagnol, l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund est « ouvert au changement d’équipe » et « pense que c’est le moment idéal pour découvrir une autre culture et une autre ligue ». Auteur d’une saison exceptionnelle, il est parvenu à battre le vieux record de 50 ans de Gerd Müller, en inscrivant 41 buts en 29 matchs, faisant de lui le meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich sur une saison de Bundesliga. Et tout logiquement, un tel joueur intéresse presque tous les autres géants européens. Notamment le Paris Saint-Germain qui peine à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire dans un an.

Grosse bataille à venir pour Robert Lewandowski ?

Le mois dernier, ESPN avait déjà annoncé que le Paris Saint-Germain surveillait la situation de Lewandowski. La chaîne sportive américaine expliquait que malgré son contrat courant jusqu’en juin 2023, le numéro 9 du Bayern Munich pourrait faire l’objet d’une grosse offre de la part du PSG si Mbappé venait à rejoindre le Real Madrid.

Ce vendredi, AS confirme cette tendance, mais ajoute que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo vont devoir se montrer très généreux puisque le Real Madrid a les faveurs du joueur en cas de départ de l’Allemagne. D’ailleurs, Florentino Pérez serait prêt à passer à l’action pour Lewandowski s’il échoue sur les pistes Mbappé et Erling Haaland.

Affaire à suivre…