Mercato OM : Moumbagna proche de débloquer un deal à Lille

La suite du mercato de l’OM connaît un dénouement inattendu avec Faris Moumbagna. Les dirigeants marseillais seraient prêts à l’utiliser comme monnaie d’échange afin de conclure un accord avec Lille.

Mercato OM : Faris Moumbagna vers un transfert à Lille

Un scénario astucieux se dessine entre l’Olympique de Marseille et le LOSC. Selon les informations confirmées par Le Phocéen, Lille s’intéresse bel et bien à Faris Moumbagna. L’attaquant camerounais est devenu un joueur indésirable à l’OM. La preuve ? Il a été mis à l’écart du groupe de Roberto De Zerbi durant cette préparation.

Faris Moumbagna est ainsi contraint de s’entraîner avec l’équipe réserve. Les arrivées d’Aubameyang et Igor Paixao ne plaident pas non plus en sa faveur. Le joueur de 25 ans est clairement invité à s’en aller avant la fermeture du mercato. Cité un temps du côté de Toulouse FC, le natif de Yaoundé a trouvé une porte de sortie inattendue en Ligue 1, et surtout très utile à l’OM.

La clé pour débloquer le dossier Edon Zhegrova

L’intérêt du LOSC pour Faris Moumbagna représente une aubaine pour les Olympiens. Ceux-ci pourrait l’utiliser comme monnaie d’échange en vue de débloquer le dossier Edon Zhegrova. Les négociations avec les Lillois pour faire venir l’ailier kosovar s’avèrent difficiles. Mais un deal impliquant Moubagna pourrait les satisfaire.

Un tel échange permettrait non seulement à l’OM de se séparer d’un lofteur, mais aussi de recruter une cible prioritaire à moindre coût. Cela serait un coup de maître pour la direction marseillaise, qui espère vite conclure l’arrivée d’Edon Zhegrova. L’ex-joueur du FK Bodo/Glimt pourrait donc être la clé pour ce transfert.