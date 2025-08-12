Mercato : Ça s’emballe à l’OM avec 3 nouvelles signatures

Le dernier mois du mercato sera très animé du côté de l’OM. Sous l’impulsion de Roberto De Zerbi, les responsables phocéens se concentrent désormais sur trois dernière signatures.

Mercato OM : De Zerbi le confirme, des renforts sont attendus

L’Olympique de Marseille ne chôme pas en cette fin de mercato estival. En plus de sa sixième recrue, Timothy Weah, l’OM se prépare à finaliser d’autres renforts. Une information confirmée par Roberto De Zerbi après la victoire contre Aston Villa (3-1). « D’autres joueurs arriveront et d’autres partiront », a déclaré l’entraîneur marseillais.

Lire aussi : SRFC – OM : De Zerbi répond à Habib Beye !

Dans son article du jour, La Provence explique que les priorités de l’OM sont claires. Un latéral gauche, un milieu de terrain et un défenseur central sont attendues d’ici la fin du mercato. De Zerbi a même précisé que le poste de latéral restait l’une de ses priorités. Les dirigeants Pablo Longoria et Medhi Benatia s’activent pour satisfaire leur entraîneur.

Joël Ordóñez en bonne place à l’Olympique de Marseille

Au milieu de terrain, l’OM cherche à compenser le départ de Valentin Rongier au Stade Rennais. C’est dans cette perspective que t le nom de Matt O’Riley de Brighton, a émergé ces derniers jours à Marseille. Enfin, un défenseur central est espéré afin de boucler le mercato marseillaise.

À voir

ASSE : Fin du mercato, Saint-Etienne déroule son plan

Lire aussi : Stade Rennais : Habib Beye prêt à en découdre avec De Zerbi

Les discussions se poursuivent avec le Club Bruges pour Joël Ordoñez. Son prix, estimé à 30 millions d’euros, ne refroidit pas les Olympiens. L’OM songerait même à vendre un joueur pour financer l’arrivée du défenseur équatorien. Le mercato est donc loin d’être terminé à Marseille. Ses supporters peuvent s’attendre à de nouvelles signatures.