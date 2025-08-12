Mercato ASSE : Horneland séduit par le nouveau Saint-Etienne

L’ASSE n’a pas bouclé son mercato estival, mais Eirik Horneland se dit déjà satisfait des efforts de la Direction stéphanoise. Il s’enflamme pour le renforcement des différentes structures du club.

L’ASSE espère se lancer contre Rodez à Geoffroy-Guichard

L’ASSE a démarré la saison par un match nul face au Stade Lavallois au stade Francis Le Basser (3-3). Les Verts recevront Rodez AF, le samedi 16 août (20h) au stade Geoffroy-Guichard, lors de la deuxième journée de Ligue 2. Avec le soutien de ses indéfectibles supporters, l’équipe stéphanoise tentera d’enregistrer sa première victoire, afin de se relancer immédiatement dans la course pour les places qualificatives pour la Ligue 1.

Lors de la réception du club d’Aveyron, Eirik Horneland pourrait récupérer Lucas Stassin, le meilleur buteur de son équipe, qui était absent à Laval. Tout comme Maxime Bernauer, un pilier de la défense de l’AS Saint-Etienne.

Mercato : KSV poursuit la restructuration de Saint-Etienne

En attendant ce premier match à domicile, l’entraîneur se réjouit des nombreux renforts dans le staff technique et médical, ainsi que dans l’organigramme du club. Selon le technicien norvégien, les experts et spécialistes qui ont rejoint l’ASSE, dans toutes les structures de l’équipe professionnelle, font franchir un cap au club.

« Il y a eu beaucoup de changements, de grands noms sont arrivés, avec beaucoup d’expérience. On a accueilli des membres dans le staff d’une très grande expérience, d’une très grande qualité, qui ont une grande connaissance du milieu. Ils sont tous arrivés avec beaucoup d’énergie », a-t-il souligné.

Des experts et spécialistes débarquent avec leurs compétences et expériences

En effet, les responsables de Kilmer Sports Ventures ont attiré de grands noms cet été. Il y a entre autres David Tivey, Calum Daley ou encore Paolo Gaudino, qui sont des préparateurs physiques de haut niveau. Quant à Donough Holohan, il est nommé à la Direction de la performance, tandis qu’Alexandre Lousberg a pris la tête de la cellule de recrutement, qui elle-même a été renforcée par des scouts de renom. Le docteur Foivos Papastaikoudis est aussi arrivé à l’AS Saint-Etienne en tant que psychologue de la performance.

« On est en train de trouver la meilleure manière de travailler tous ensemble. Notre but, désormais, est d’arriver à exploiter leurs compétences du mieux qu’on peut et sur la durée. Il faut que tous ces nouveaux membres, services et départements apprennent à travailler ensemble pour que ça serve le club dans le futur. Il faut maintenant tirer l’avantage de cette expérience », a indiqué Eirik Horneland.

Horneland : « L’ASSE a franchi un cap énorme »

Depuis l’arrivée de KSV aux commandes de l’ASSE en juin 2024, le club a amorcé son nouveau développement, tout en basculant dans une dimension plus internationale. « Le club a passé un gros cap dans sa structuration à tous les étages. Il a franchi un cap énorme avec ces arrivées, dans la performance, dans le domaine médical, dans la préparation physique et mentale. C’est une bonne nouvelle », s’est réjoui le coach des Verts.

Il faut rappeler que le groupe canadien, KSV, a aussi renforcé l’effectif de son équipe professionnelle. Sept nouveaux joueurs ont rejoint les Verts, en plus de Maxime Bernauer, Irvin Cardona et Pierre Ekwah, dont les transferts définitifs ont été bouclés à l’issue de leur prêt respectif.