Mercato : Le PSG tente une solution inédite pour Donnarumma

Alors que Gianluigi Donnarumma a vu débarquer Lucas Chevalier pour devenir numéro 1 dans les cages du PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos cherchent une solution pour se séparer du gardien de but italien. Un prêt pourrait être envisagé pour éviter un départ libre dans douze mois.

Mercato : Le PSG prêt à faciliter le départ de Donnarumma ?

Avec l’arrivée de Lucas Chevalier, Gianluigi Donnarumma sait qu’il n’a plus d’avenir au PSG. L’international français de 23 ans va devenir le nouveau gardien titulaire et à un an de la prochaine Coupe du Monde, l’Italien de 26 ans ne peut pas prendre le risque d’une saison blanche sur le banc des Rouge et Bleu.

Lisez aussi : Supercoupe d’Europe: Le clan Donnarumma répond cash au PSG

À moins de trois semaines de la fin du mercato estival, les options se multiplient pour Donnarumma et le Champion d’Europe et de France pourrait prendre une décision inédite pour faciliter son départ. En effet, aucun accord n’ayant été trouvé pour la prolongation de Gianluigi Donnarumma, sous contrat jusqu’en 2026, la direction du Paris Saint-Germain ne souhaite pas revivre une situation similaire à celle vécue avec Kylian Mbappé.

À voir

ASSE : Fin du mercato, Saint-Etienne déroule son plan

D’après les renseignements obtenus par La Gazzetta dello Sport, le PSG n’exclurait pas forcément l’option d’un prêt avec afin d’éviter un départ libre de l’ancien portier de l’AC Milan l’été prochain. Un prêt payant avec prise en charge complète du salaire du joueur par le club intéressé. Cela permettrait au club d’économiser le salaire annuel du joueur tout en encaissant un joli chèque en compensation de son départ.

Lisez aussi : Situation de Donnarumma du PSG, réaction de Ruben Amorim

Toujours selon la même source, plusieurs clubs seraient déjà positionnés pour récupérer Donnarumma, notamment Manchester City, le Bayern Munich, Manchester United, Chelsea ou encore Galatasaray. Après six mois extraordinaires dans les buts du Paris Saint-Germain, le géant italien reste un gardien de confiance malgré le choix des Rouge et Bleu.

À voir

Mercato : Ça s’emballe à l’OM avec 3 nouvelles signatures

Lisez aussi : PSG – Tottenham : Donnarumma frappé par une lourde sanction

À en croire la chaîne ESPN UK, les dirigeants parisiens s’attendraient à des offres de Chelsea, Manchester United ou de l’Inter Milan, trois clubs qui ont déjà échangé avec Enzo Raiola, l’agent de Donnarumma. Affaire à suivre donc…