ASSE : Fin du mercato, Saint-Etienne déroule son plan

L’ASSE est entrée dans la dernière ligne droite du mercato estival. Elle doit encore faire partir quelques joueurs indésirables, avant de recruter probablement.

Mercato : L’AS Saint-Etienne temporise les arrivées

L’ASSE a quasiment bouclé son mercato d’été. Elle a recruté sept nouveaux joueurs et a levé les options d’achat d’Irvin Cardona, Maxime Bernauer et Pierre Ekwah, quoique le dernier est toujours attendu dans le Forez. À 20 jours de la fermeture du marché des transferts, le club stéphanois a gelé les arrivées, comme indiqué lundi.

Il se concentre sur le début de la saison, afin de détecter d’éventuels postes défaillants à renforcer. Après le match nul concédé à Laval, l’AS Saint-Etienne affrontera Rodez AFC, puis Boulogne-sur-Mer lors des prochaines journées. Ce n’est qu’à l’issue de la troisième journée de Ligue 2 qu’elle fera un dernier point, afin d’effectuer des ajustements si nécessaire.

L’ASSE cherche à se séparer de Maçon, Batubinsika et Bouchouari

En revanche, le club stéphanois cherche à se débarrasser de trois joueurs : Yvann Maçon, Dylan Batubinsika et Benjamin Bouchouari. Les deux premiers n’entrent plus dans les plans d’Eirik Horneland et sont écartés du groupe professionnel. L’ASSE s’est déjà renforcée à leur poste respectif en recrutant Chico Lamba en défense centrale et Joao Ferreira et Strahinja Stojkovic, des arrières latéraux droits.

Quant au troisième, il est entré dans sa dernière année de contrat. De ce fait, il pourrait filer librement à l’hiver, s’il ne fait pas l’objet d’un transfert cet été, surtout qu’il a des touches à l’étranger. Le milieu de terrain marocain intéresse Trabzonspor en Turquie, le PAOK Salonique en Grèce et Girona FC en Espagne. Le club turc aurait lâché une première offre estimée à 3 millions d’euros, hors bonus, pour le recruter.

Mercato : Mickaël Nadé est aussi sur le départ

Mickaël Nadé est aussi annoncé sur le départ. Si une offre intéressante tombe pour lui, la Direction des Verts ne le retiendrait pas, car il ne souhaite pas jouer en Ligue 2 et son transfert pourrait générer une belle entrée dans les caisses du club.

L’imposant défenseur (1,93 m) est certes évalué à 2 millions d’euros par Transfermarkt, mais il pourrait rapporter plus que ce montant, étant donné qu’il est sur les tablettes de clubs anglais, notamment Blackburn Rovers. En cas de transfert du Franco-Ivoirien, l’AS Saint-Etienne serait contraint de recruter un nouveau défenseur central.