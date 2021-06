LOSC Mercato : Révélations de Campos sur le transfert de Yilmaz

Publié par ALEXIS le 11 juin 2021 à 19:00

Burak Yilmaz, l’un des joueurs décisifs du LOSC, n’est pas arrivé au club comme un cheveu sur la soupe. Il avait été longtemps longtemps par Luis Campos avant sa signature en août 2020. L’ex-responsable du recrutement à Lille a dévoilé les coulisses de son transfert.

LOSC : Burak Yilmaz séduit par le discours direct de Campos

Burak Yilmaz s’est engagé avec le LOSC l’été dernier. Il a débarqué librement du Besiktas, alors que plusieurs clubs étaient sur les rangs pour le recruter sans payer d’indemnité de transfert. Luis Campos a raconté comment il a senti le joli coup et réussi à convaincre le buteur turc de signer à Lille OSC. En effet, le technicien portugais lui a tenu un langage franc et direct. « Je lui ai dit : “cela fait longtemps que je t’aime, je ne comprends pas pourquoi tu n’es pas venu en Europe. Cette fois, je suis là pour te proposer un défi dans un club très ambitieux, Lille. Une belle ville, un bon coach, une équipe prometteuse, de belles installations… Il ne manque que toi, tu es la pièce manquante, avec ton caractère, ta personnalité extraordinaire pour un groupe jeune’’ », a-t-il relevé dans L’Équipe. Au fil des arguments avancés, Luis Campos avoue que « les yeux » de Burak Yilmaz ont « brillé ». « J’ai senti l’alchimie », a-t-il noté.

Luis Campos suivait le buteur turc depuis 2013

L’ex-patron du recrutement au LOSC a rappelé comment il avait repéré l’attaquant de 35 ans. Il raconte qu’il a découvert ce dernier « au printemps 2013, lors du match entre le Real Madrid et Galatasaray en quarts de la Ligue des Champions ». En charge des rapports sur l’adversaire des Merengues, Luis Campos avait fait un point à José Mourinho qui n’avait pas été séduit par le profil de l’avant-centre. « Et depuis ce jour, je suis resté un amoureux. […] Il est arrivé bien trop tard dans un championnat du top 5 européen », a-t-il confié. La suite, on l'a connaît. Burak Yilmaz a été sacré champion de France 2021 avec le LOSC. Il a marqué 16 buts et délivré 5 passes décisives en 28 matchs disputés en Ligue 1.