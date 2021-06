ASSE Mercato : Démenti pour Arnaud Nordin en Turquie

Publié par ALEXIS le 11 juin 2021 à 20:55

Une rumeur sur l’avenir d'Arnaud Nordin, ailier de l’ ASSE, annonçait qu'il a été proposés par ses agents à Galatasataray et à Fenerbahce. Il n'en est rien, selon ses proches

ASSE : Nordin ni à Galatasaray ni à Fenerbahce

La presse turque a fait savoir, jeudi, que les agents du petit ailier de l’ ASSE se sont déplacés en Turquie pour entrer en contact avec Galatasataray et le Fenerbahce afin de tenter de transférer leur poulain à Istanbul. Ces bruits de couloir du mercato ont été vite démentis par l’entourage d’Arnaud Nordin. C’est dans des propos confiés à But Football Club que « l’info » en provenance des médias turcs a été battue en brèche. Le clan du N°18 de l’AS Saint-Étienne nie tout contact avec la direction des Cimbom et du Fener. Les représentants du natif de Paris ont aussi démenti tout déplacement en Turquie.

Prolongation de Nordin à l'AS Saint-Étienne, ce qui coince

En fin de contrat en juin 2022, Arnaud Nordin tient une proposition de l’ ASSE pour la prolongation de son bail. Les parties ont du mal à trouver un accord et les négociations sont bloquées depuis plusieurs mois. À défaut de prolongation, la direction stéphanoise devrait le transférer pour éviter de le voir partir libre en fin de saison 2021-2022. Sainté et le joueur sont pour le moment en désaccord sur la durée du contrat proposé et le salaire.

Le joueur de 23 ans a été formé chez les Verts entre 2013 et 2016. Il y a disputé son premier match en Ligue 1 sous le maillot des Verts, le 25 septembre 2016 et a obtenu son premier contrat professionnel en novembre 2016. Lors de la saison 2017-2018, Arnaud Nordin avait été prêté à l’AS Nancy-Lorraine en Ligue 2.