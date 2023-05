Après une nouvelle défaite contre Montpellier (0-3), Samuel Moutoussamy a eu des mots forts à l'encontre de ses coéquipiers du FC Nantes.

Une nouvelle semaine compliquée pour le FC Nantes. Sans victoire depuis 7 matchs toutes compétitions confondues, le club des Bords de l'Erdre espérait faire un bon résultat contre Montpellier ce samedi. Il n'en a rien été. Dans le cadre de la 36ème journée de Ligue 1, les Canaris se sont inclinés dans leur stade face aux Pailladins (0-3). Si le début de rencontre n'était pas mauvais, les locaux n'ont pas su tenir la corde face à des visiteurs plus réalistes.

Le scénario a été le même que celui aperçu deux semaines plus tôt, contre le RC Strasbourg (défaite 2-0). Le FCN a d'abord été cueilli à froid peu avant le retour des vestiaires, sur un but de Jordan Ferri (0-1, 38'). Puis, Arnaud Nordin a enfoncé le clou dès l'entame de la seconde période (0-2, 47') en signant son huitième but de la saison. Sans capacité de révolte, les Nantais subissaient une troisième réalisation montpelliéraine en fin de match. Falaye Sacko s'est montré plus prompt que tout le monde pour battre Alban Lafont (0-3, 88').

Samuel Moutoussamy : « Difficile de relever la tête »

En tant que capitaine du FC Nantes, Samuel Moutoussamy est forcément touché par le naufrage de son équipe. Le milieu de terrain de 26 ans tente de garder la tête haute et de positiver malgré tout : « Il est difficile de relever la tête. Le fait est que mathématiquement, on est encore en vie, on n’est pas mort. Il reste deux matches, six points en jeu. Il faut faire le maximum.(…) Il ne faut rien lâcher, personne ne doit lâcher » a-t-il lancé auprès de Ouest-France.

Pour conjurer le mauvais sort, les hommes de Pierre Aristouy vont devoir aussi compter sur le faux-pas des autres. L'AJ Auxerre (16ème), premier non-relégable, se situe un point devant mais avec un match en moins. Le club bourguignon a donc la possibilité d'enterrer quasiment tout espoir de maintien pour le FCN. Cependant, il affrontera l'actuel leader de la Ligue 1, le PSG ce dimanche. Un succès des Icaunais est peu probable, mais tout est possible. Une chose est sûre : les Canaris ne vont pas s'amuser au jeu des pronostics.