Formé à l’ASSE et parti librement du club, au terme de son contrat, Arnaud Nordin justifie son départ de Saint-Etienne, mais sans aucun regret.

Mercato ASSE : Arnaud Nordin ne regrette pas d'avoir quitté Saint-Etienne

Sorti de l'académie de l’ASSE et lancé en Ligue 1 par le club ligérien, Arnaud Nordin a quitté Saint-Etienne à l’issue de la saison dernière et de son contrat. Il avait pourtant reçu une offre de prolongation de son contrat dans le Forez, mais le polyvalent attaquant a préféré partir librement. Il s’est ainsi engagé avec le Montpellier HSC pour trois saisons, jusqu’à fin juin 2025. Arrivé dans l'Hérault, l’ancien joueur de l’ASSE (2016-2021) n’a pas rencontré de soucis d’adaptation. Il s’est installé au sein de l’équipe de Michel Der Zakarian, comme le témoignent ses 26 titularisations cette saison en championnat.

Arnaud Nordin ne le cache d’ailleurs pas, il se sent épanoui à la Paillade. Dans un entretien avec Midi Libre, il a justifié son choix. Il souligne qu’il avait l'envie d’aller voir ailleurs après près d’une dizaine d’année passées à Saint-Etienne. « J’ai passé quasiment dix ans à l’ASSE, j'avais besoin de voir autre chose, de ne pas être dans ce cocon. J'y suis arrivé à 15 ans, j'y ai grandi […], j'ai tout connu là-bas » a-t-il rappelé.

« En sortir m'a fait du bien, aujourd'hui je peux le dire. Je le vois davantage dans mon épanouissement, dans ma manière de me sentir dans le club, la façon dont le président (Laurent Nicollin) me regarde et me parle, le statut qui a changé. C'est un tout qui m'a permis d'être épanoui à Montpellier », a justifié le joueur de 25 ans dans le quotidien régional. Il faut noter qu’Arnaud Nordin a marqué 7 buts et délivré 4 passes décisives en 32 matchs disputés en Ligue 1 avec le MHSC.