FC Nantes : Réponse du clan Kita au ‘’Collectif Nantais’’

Publié par ALEXIS le 11 juin 2021 à 23:10

Un cadre de l’organigramme du FC Nantes, proche du président Waldemar Kita, a donné des assurances, au sujet de la défection de certains partenaires du club 18e du dernier championnat.

FC Nantes : Le directeur commercial n'est pas inquiet pour les sponsors

Maintenu en Ligue 1 en passant par les barrages, le FC Nantes est en pleine crise. Les supporters sont à couteau tiré avec Waldemar Kita. Philippe Plantive, patron de Proginov, partenaire du club, est l’un des visages connus du "Collectif Nantais" qui souhaite le départ du président-propriétaire des Canaris. D’autres sponsors comme Manitou et Maisons Pierre sont également sur le départ. Interrogé par Ouest-France, Eric Chevrier, directeur commercial du FCN, a relativisé la défection évoquée de certains partenaires ou sponsors. « Chaque année, des sponsors arrivent et d’autres partent », a-t-il répondu dans le journal régional. « Des sponsors nous rejoignent, malgré des conditions d’accueil pas exceptionnelles au stade de la Beaujoire », a-t-il rassuré.

Le responsable commercial du FC Nantes a cependant regretté la faible capacité d’accueil de l’enceinte du club de la Cité des Ducs. « Nos capacités d’accueil limitées pour les entreprises freinent le développement commercial », a-t-il fait remarquer. D’après But Football Club, le Football Club de Nantes « dispose toujours d'une base de 400 à 450 entreprises partenaires ». Ce qui lui permet de « générer un budget sponsoring annuel compris entre 8,5 et 10 M€ », d'après Eric Chevrier.

Le "Collectif Nantais" réunit des fonds pour racheter le FCN

Rappelons que le "Collectif Nantais" a présenté son projet de reprise en main des Jaune et Vert, la semaine dernière. Son objectif est de contraindre Waldemar Kita à vendre le club. Et pour se donner les moyens d'atteindre son objectif, le collectif, composé de chefs d'entreprises, d'anciens joueurs du FC Nantes dont Mickaël Landreau et des supporters, a levé des fonds. Ils ont déjà collecté 10 M€ et espèrent réunir 20 M€, afin d'être prêts pour racheter les Canaris si le propriétaire du club nantais décide finalement de vendre.