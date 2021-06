PSG Mercato : Real Madrid, Mbappé lâche une annonce bouillante

Publié par JEAN-LUC D le 11 juin 2021 à 23:30

En plein Euro avec la sélection de France, Kylian Mbappé est au coeur des rumeurs autour du PSG. Annoncé régulièrement du côté du Real Madrid, l’attaquant du club parisien a décidé de mettre fin à son silence pour faire le point sur son avenir.

Mbappé : « Je suis dans un endroit où je me plais »

Recruté en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022. En négociations pour un renouvellement de son engagement, l’international français de 22 ans tarde à donner une réponse positive à ses dirigeants. Courtisan de longue date du champion du monde 2018, le Real Madrid veut tout mettre en oeuvre pour le récupérer cet été. Profitant d’une interview avec France Football, l’avant-centre du Paris SG a fait le point sur le dossier de sa prolongation.

« Là, je n’ai pas forcément besoin d’aller vite. Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien me décider. Je suis dans un endroit où je me plais, où je me sens bien. Mais est-ce qu’il s’agit du meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a déclaré le natif de Bondy.

Poursuivant, Mbappé assure qu’il ne quittera pas les Rouges et Bleus en catimini. « Il n’y a pas de problème. Je ne suis pas fou : je sais bien qu’un projet avec ou sans moi, ce n’est pas tout à fait la même chose pour le club. Mais le PSG comprend ma demande. Sans doute aussi parce qu’il sait que je ne ferai pas de coups en douce ni en traitre. Être un grand joueur, ça se prouve aussi en dehors du terrain où il faut savoir faire les choses proprement et avec classe », a précisé l’ami de Neymar. Concernant son choix d’avenir, le numéro 7 parisien ne semble pas encore pressé de trancher.

Mercato PSG : Mbappé décidera de son avenir après l’Euro

À un an de la fin de son bail, l’avenir de Kylian Mbappé avec le PSG reste toujours flou. Concentré sur l’Euro avec l’équipe de France, le protégé de Mauricio Pochettino ne veut pas songer pour l’instant à sa situation personnelle. D’après RMC Sport, Mbappé veut être investi à 100% avec les Bleus de Didier Deschamps et ne tranchera pour son futur qu’après la compétition continentale.