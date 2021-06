PSG : Confidence de Roberto Carlos dans le dossier Mbappé

Publié par Ange A. le 12 juin 2021 à 10:00

Le Real Madrid est présenté par plusieurs observateurs comme le futur club de Kylian Mbappé. Alors qu’un transfert est évoqué cet été, Roberto Carlos a fait la lumière sur la situation.

La mise au point de Roberto Carlos pour Kylian Mbappé

Légende du Real Madrid, Roberto Carlos est aujourd’hui l’un des nombreux ambassadeurs des Merengues. Comme nombre d’acteurs du football, l’ancien latéral gauche n’est pas insensible au talent de Kylian Mbappé. L’attaquant du Paris Saint-Germain est annoncé au Bernabeu depuis son éclosion à l’AS Monaco. À un an de l’échéance de son contrat avec le PSG, les rumeurs d’un transfert au Real pullulent au sujet de l’international tricolore. Interrogé sur le sujet par le Onze Mondial, le Brésilien a tenu à calmer les ardeurs et a clarifié la position du vice-champion d’Espagne. « On parle beaucoup de lui au Real Madrid. Cependant, il a un contrat avec le PSG et notre philosophie est d’abord centrée sur ce que veut le joueur. Pour le moment, nous n’avons approché aucun joueur sous contrat », a-t-il assuré dans un entretien au accordé au site du magazine.

Des doutes à lever au sujet de l’avenir du natif de Bondy

Le Real Madrid n’est donc jamais passé à l’offensive pour Kylian Mbappé. Mais avec le flou qui entoure son avenir avec le Paris Saint-Germain, le club espagnol pourrait bien adresser une offre au PSG dès cet été. Jusqu’ici, l’ancien monégasque n’a pas répondu favorablement aux avances de sa direction qui souhaite prolonger son contrat. À l’image de Nasser Al-Khelaïfi, les dirigeants parisiens sont optimistes quant à sa signature et excluent même un départ de leur buteur. Récemment interrogé, le président du club francilien s’est encore montré ferme à ce sujet. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre », a confié le patron du PSG à L’Équipe. Le feuilleton est encore loin de son épilogue.