Barça Mercato : Laporta a la solution, Lautaro se rapproche

Publié par Timothée Jean le 12 juin 2021 à 13:00

Selon la presse espagnole, le Barça a trouvé la solution pour s’offrir Lautaro Martinez. L’attaquant de l’Inter Milan pourrait rejoindre le club catalan lors de ce mercato estival.

Barça Mercato : Lautaro Martinez échangé contre Emerson ?

L'échec de l'été dernier n'a visiblement pas mis un terme aux désirs du FC Barcelone. Ces dernières semaines, les rumeurs d'un départ de Lautaro Martinez se font de plus en plus persistantes avec toujours la même destination en ligne de mire : le Barça. Le club catalan veut frapper un second gros coup sur le marché des transferts. Après le recrutement de Sergio Agüero, le président catalan aimerait également s’offrir Lautaro Martinez pour renforcer son attaque la saison prochaine. Ce samedi, Sport fait des révélations sur le dossier.

Selon le quotidien espagnol, une solution a été trouvée du côté du Barça pour faire venir Lautaro Martinez. Confronté à des soucis financiers, le club catalan table sur un échange de joueurs. Le Barça serait en effet prêt à inclure Emerson dans la transaction pour s’offrir l’ attaquant argentin. Un possible deal qui pourrait intéresser l’Inter Milan. Emerson viendrait pallier le futur départ d’Achraf Hakimi annoncé au PSG et servirait ainsi pour faire baisser le prix du transfert de Lautaro Martinez. Mais il reste à savoir si ce deal sera concluant.

Lautaro Martinez, c’est 90 millions d’euros !

Il y a quelques jours encore, il se murmurait que l’Inter Milan, touché de plein fouet par la crise financière, envisage de se séparer de plusieurs joueurs pour faire baisser sa masse salariale. Lautaro Martinez était notamment cité parmi les possibles partants. La tendance penche désormais vers un départ du buteur argentin pour la Catalogne. Pour l’heure, les dirigeants italiens sont prêts à céder leur joueur à condition de recevoir une offre satisfaisante. Ils réclament pas moins de 90 millions d’euros pour son transfert, un montant colossal qui freine ses courtisans.