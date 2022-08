OM Mercato : Une superstar proche de signer à Marseille, les détails !

Publié par Timothée Jean le 01 août 2022 à 14:20

OM Mercato : Souhaitant parfaire son secteur offensif cet été, l’Olympique de Marseille est sur le point de boucler l’arrivée d’Alexis Sanchez.

OM Mercato : Alexis Sanchez proche de signer à Marseille

Tonitruant cet été en termes de signatures, avec sept recrues bouclées cet été, l’Olympique de Marseille devrait poursuivre son recrutement ces prochaines semaines, notamment en attaquant. Le club phocéen souhaite attirer un grand attaquant d’ici la fin du mercato estival et a jeté son dévolu sur Alexis Sanchez. Les négociations entre les deux parties ont déjà débuté depuis plusieurs semaines, comme l’a récemment indiqué le représentant du joueur.

Et malgré le départ de Jorge Sampaoli, remplacé dans la foulée par Igor Tudor, les dirigeants de l’ OM n’ont pas tiré un trait sur ce dossier. Bien au contraire, les Phocéens ont intensifié les négociations avec l’entourage d’Alexis Sanchez ces derniers jours. Au point où les obstacles, qui semblaient jusqu’ici insurmontables dans ce dossier, s’effondrent les uns après les autres. La Gazzetta dello Sport assure en effet que l’Olympique de Marseille est finalement proche de conclure un accord total avec l’international chilien.

OM Mercato : Alexis Sanchez, les détails de son futur contrat à Marseille

À 33 ans, Alexis Sanchez souhaite poursuivre sa carrière au plus haut niveau européen. S’il a dernièrement affiché son souhait de rejoindre son ancien club, le FC Barcelone, le buteur chilien ne rejette pas autant les avances de l’ OM. Selon le média italien, le joueur serait désormais très intéressé à l’idée de disputer la prochaine Ligue des Champions sous les couleurs marseillaises. Pour le convaincre de signer, l’Olympique de Marseille a même formulé une offre intéressante.

La source explique que la direction phocéenne propose à Alexis Sanchez un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2024, avec à la clé un salaire de 3 millions d'euros par saison. Le joueur devrait donc toucher moins de la moitié de ce qu'il perçoit actuellement en Lombardie en Italie. Toutefois, l’ancien attaquant de Manchester United serait visiblement prêt à réduire de ses émoluments actuels afin de retrouver une place de titulaire au sein d'un grand club européen. Cette proposition marseillaise ne laisse donc pas insensible le principal concerné.

L’ OM progresse dans les négociations et se montre à présent très optimiste pour l'arrivée imminente du buteur chilien. Le club phocéen devra tout de même se séparer d’un attaquant dans le but de faciliter le transfert d’Alexis Sanchez. Et à première vue, c'est Bamba Dieng qui serait sacrifié. De son côté, l’ancien Barcelonais devra aussi résilier son contrat expirant en juin 2023 avec l’Inter Milan. Les négociations ont déjà débuté dans ce sens. Le club italien ne serait pas contre l’idée de se séparer de l'un des plus gros salaires de son vestiaire. Cette information est en conséquence une très bonne nouvelle pour les supporters de l’ OM, qui attendent impatiemment l’arrivée d’un grand nom à Marseille.