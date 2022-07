Inter Milan Mercato : Officiel, une star débarque à Milan !

Publié par Nicolas le 01 juillet 2022 à 18:05

Inter Milan Mercato : Très convoité par les plus grands clubs européens, un grand joueur a officiellement signé chez les Nerazzurri.

Inter Milan Mercato : André Onana a signé à l'Inter Milan

C'était dans l'air du temps et c'est maintenant officiel ! Le gardien de l'Ajax Amsterdam André Onana, qui arrivait en fin de contrat avec le club amstellodamois a signé cet après-midi un contrat dont la durée n'a pas été dévoilée. Selon la presse italienne, il s'agirait d'un bail jusqu'en 2027. Déjà convoité par de nombreux clubs depuis de nombreuses années, il avait été tout proche de signer à l'Olympique Lyonnais durant l'été 2021, avant de se rétracter au dernier moment lorsque l' Inter Milan était entré dans la course à sa signature. L'Ajax s'était alors montré inflexible et le portier camerounais s'était résolu à rester dans le club avec lequel il s'était révélé. Suspendu jusqu'en novembre pour cause de dopage, il avait ensuite repris la compétition avec l'Ajax. Il a quitté son club sur un doublé, l'Ajax ayant remporté l'Eredivisie et la coupe des Pays-Bas.

André Onana se trouve face à un sacré défi. En effet, l'international camerounais aura fort à faire pour jouer puisque le titulaire du poste n'est autre que Samir Handanovic, véritable légende du club intériste, présent au club depuis 10 ans. Cependant, il ne reste qu'un an de contrat au gardien international slovène, et il est fort probable que l'Inter prépare déjà sa succession avec un gardien à l'avenir prometteur.

Cette situation n'est pas sans rappeler celle du Paris Saint Germain qui avait fait signer Gianluigi Donnarumma l'été dernier, alors que Keylor Navas sortait d'une saison magnifique. Les Intéristes possèdent donc dans leur effectif deux gardiens de très haut niveau, et viennent de se renforcer à d'autres postes, eux qui pourraient prochainement perdre Milan Skriniar, fortement convoité par le Paris Saint Germain.

Inter Mercato : D'autres recrues phares arrivent chez les Nerazzuris !

En marge de la signature d'André Onana, d'autres joueurs majeurs viennent officiellement de rejoindre le club lombard. Ainsi, le milieu défensif international albanais d'Empoli Krystjan Asllani a été prêté à l'Inter pour la somme de 4 millions d'euros avec une option d'achat obligatoire fixée à 10 millions d'euros. Il semble marcher sur les pas de son illustre aîné Marcelo Brozovic. Son arrivée a été quelque peu éclipsée par le retour de Romelu Lukaku qui a été annoncé mercredi soir. Le buteur belge est également prêté pour un an par Chelsea. Lukaku espère retrouver son niveau de forme exceptionnel qui avait permis à l'Inter d'atteindre la finale de l'Europa League en 2020 puis de remporter le championnat d'Italie en 2021. Enfin, le milieu arménien Henrikh Mkhitaryan, en fin de contrat avec l'AS Rome avec qui il a remporté l'Europa Conference League, et qui lui avait proposé une prolongation, a signé un contrat de deux ans avec le club lombard. Il touchera un salaire d'environ 4,5 millions d'euros par an.

L' Inter pourrait voir arriver d'autres recrues d'ici quelques jours. En effet, les nerazzuris devrait accueillir prochainement le latéral droit italien Raoul Bellanova, 22 ans, tout juste vendu par Bordeaux à Cagliari, où il a joué en prêt cette saison. Par ailleurs, les dirigeants interistes continuent de discuter avec l'argentin Paulo Dybala, libre depuis son départ de la Juventus. Le mercato de l'Inter Milan est très animé en ce moment.