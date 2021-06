PSG, Real : Nouvelle bombe de la presse espagnole sur Mbappé

Publié par Ange A. le 13 juin 2021 à 08:30

Alors qu’il prépare sa première sortie avec les Bleus à l’Euro, Kylian Mbappé fait parler du côté de l’Espagne. La presse ibérique vient d’en remettre une couche au sujet de l’avenir de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Le choix de Kylian Mbappé déjà connu ?

Kylian Mbappé s’apprête à disputer sa deuxième compétition internationale avec les Bleus. L’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un but et délivré une offrande lors des deux derniers matchs de préparation. Suffisant pour entamer la compétition dans un bon état d’esprit. Alors qu’il est attendu pour le choc contre l’Allemagne mardi, l’avant-centre est au cœur des spéculations en Espagne. Et une fois de plus ce n’est pas pour ses performances à venir avec l’équipe de France que le joueur de 22 ans fait parler la presse espagnole. Celle-ci vient de lâcher du nouveau concernant l’avenir du natif de Bondy. OK Diario assure en effet que l’attaquant du PSG a tranché sur la question de son futur.

Madrid ou Paris pour Kylian ?

Sans surprise, le journal pro-madrilène annonce que Kylian Mbappé souhaite quitter le Paris Saint-Germain. La même source précise que le champion du monde tricolore désire rejoindre le Real Madrid cet été, un an avant l’expiration de son contrat. Alors que les négociations pour sa prolongation piétinent, l’ancien monégasque a encore refroidi ses dirigeants dans un entretien à France Football. « Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile… Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse », a lâché le joueur. Une sortie qui devrait déplaire à Nasser Al-Khelaïfi. Le président du PSG a encore fermé la porte à son protégé dans une récente sortie dans les colonnes de L’Équipe.