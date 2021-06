PSG : Recrutement, Mbappé règle ses comptes avec Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2021 à 23:30

Lors d’une interview accordée au quotidien L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a publiquement indiqué qu’il n’acceptera jamais que Kylian Mbappé se mêle du mercato du PSG en choisissant les joueurs à recruter. Questionné sur le sujet, l’attaquant parisien n’a pas fait dans la langue de bois.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi interpelle Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé malgré les différentes offres de sa direction. Désireux de remporter sa première Ligue des Champions dans un avenir proche, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco réclame un recrutement ambitieux aux dirigeants du PSG s’ils comptent le voir renouveler son engagement. Mais Nasser Al-Khelaïfi assure que même s’il adore le champion du monde 2018, il n’a pas le pouvoir de décider de l’identité des recrues de Leonardo.

« Le recrutement pourrait-il faire basculer Mbappé pour sa prolongation ? S'il dit ça, c'est qu'il veut gagner. C'est un winner et, à la vérité, ce n'est pas une mauvaise chose. On est ambitieux, nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça, car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 », a déclaré le président parisien il y a quelques jours. Une sortie à laquelle Mbappé a promptement répondu.

Kylian Mbappé répond à Nasser Al-Khelaïfi

À deux jours de son entrée en lice avec la France à l’Euro, Kylian Mbappé s’est présenté devant la presse du côté de Clairefontaine. Et comme il fallait s’y attendre, les journalistes ont voulu connaître la réaction de l’international tricolore après la sortie de son président concernant le recrutement. Comme à son habitude, le natif de Bondy a tenu à mettre les choses au clair concernant le mercato du Paris SG.

« Je n'ai jamais demandé un seul joueur au président ou à Leonardo. Je suis un simple joueur de foot, je dois me contenter du terrain. Je n’ai jamais demandé un seul joueur au PSG », a lancé le coéquipier de Karim Benzema. Dans un entretien paru dans France Football samedi, Mbappé a répondu sur le même sujet : « la question que j’aimerais poser à Nasser Al-Khelaïfi ? C'est celle que je lui pose depuis quelque temps : « Vous prendrez quels joueurs cet été ? » »

Sa réponse de ce dimanche paraît donc comme une précision de ses propos tenus la veille.