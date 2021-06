PSG Mercato : Real, Mbappé répond sèchement sur son avenir !

Publié par JEAN-LUC D le 13 juin 2021 à 21:55

Alors que le Real Madrid est prêt à signer un chèque que 200 millions d’euros pour le recruter cet été, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son bail avec le PSG. Présent en conférence de presse ce dimanche, la star de 22 ans a été questionnée sur son avenir.

Al-Khelaïfi défie le Real pour Mbappé

« L’autre gros dossier de prolongation est Kylian Mbappé. Pourriez-vous vous résoudre à le vendre cet été si vous ne trouvez pas d'accord ? Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (…) C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot, mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui. »

Même s’il ne prolonge pas son contrat, qui expire dans douze mois, Kylian Mbappé ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été comme l’a déclaré Nasser Al-Khelaïfi dans les colonnes de L’Équipe. D’ailleurs, l’homme d’affaires qatarien ne semble pas du tout inquiété face à la menace du Real Madrid. Il assure même que le buteur de 22 ans ne quittera pas le club de la capitale en tant que joueur libre. Autrement dit, la direction parisienne est confiante quant à la prolongation de l’ancien joueur de l’AS Monaco. Mais qu’en pense le principal concerné ?

Mercato PSG : Al-Khelaïfi refuse de répondre à Al-Khelaïfi

Devant les médias, Kylian Mbappé a enfin évoqué la question de son avenir avec le PSG. Notamment les propos de son président Nasser Al-Khelaïfi qui soutient mordicus qu’il ne quittera pas le Paris Saint-Germain cet été.

« Cela ne m'intéresse pas, je suis ici pour représenter la France, le plus important c'est l'équipe de France, je ne veux pas perturber le groupe », a rétorqué le protégé de Didier Deschamps, à deux jours du premier match de l’équipe de France pour l’Euro. Selon RMC et Le Parisien, le partenaire de Neymar attend la fin de la compétition continentale avant de trancher la question de son avenir.