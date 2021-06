LOSC Mercato : Succession de Galtier, une piste s'éloigne

Publié par Ange A. le 14 juin 2021 à 00:00

Le Lille OSC a coché quelques noms pour la succession de Christophe Galtier. Mais le LOSC est concurrencé par un cador du championnat turc sur une piste suisse.

La succession de Galtier déjà ouverte au LOSC

Champion de France, le Lille OSC va perdre plusieurs éléments cet été. Le LOSC a déjà vendu son portier Mike Maignan contre 13 millions d’euros à l’AC Milan. Le club nordiste pourrait également perdre son entraîneur dans les semaines à venir. À un an de l’expiration de son contrat, Christophe Galtier souhaite quitter les Dogues. Son départ est d’autant plus plausible qu’il est esseulé depuis l’arrivée d’Olivier Létang et les départs de Gérard Lopez et son adjoint Luis Campos. Il est désormais question pour l’exécutif lillois de trouver un remplaçant au technicien marseillais. À ce sujet, le nom de Lucien Favre a été lié à Lille.

Lucien Favre annoncé en Turquie

Le technicien suisse est libre depuis son limogeage du Borussia Dortmund en décembre 2020. L’entraîneur de 63 ans dispose d’une certaine expérience en Ligue 1. Il a coaché l’OGC Nice (présenté comme le futur club de Galtier) pendant deux saisons (2016-2018). Son agent révélait récemment que l’ancien entraîneur du Gym n’avait pas encore été approché par le LOSC. Au vu de sa situation contractuelle, Lucien Favre ne manque de prétendant. Fotomaç assure notamment qu’il est pisté par Fenerbahçe. La formation stambouliote serait même déjà entrée en contact avec le technicien. Celui-ci ne serait pas insensible à l’intérêt du pensionnaire de Super Lig. Le journal turc indique que l’ancien coach de Nice a même déjà reçu une offre du Fener. Un contrat de deux ans a été proposé au Suisse d’après la source. En cas d’accord, il prendrait la succession Emre Belözoğlu, intérimaire depuis l’éviction de Erol Bulut en mars. Le club a tout de même terminé 3e du championnat, synonyme de barrages pour la prochaine Ligue Europa.