OGC Nice Mercato : Galtier avec un champion d'Europe au Gym ?

Publié par Ange A. le 10 juin 2021 à 08:00

Annoncé sur le banc de l’ OGC Nice, Christophe Galtier pourrait y poser ses valises avec un champion d’Europe portugais. Aux dernières nouvelles, la direction des Aiglons est intéressée par un milieu de terrain lusitanien.

L’ OGC Nice sur un milieu portugais

Comme l’été dernier, le mercato estival promet d’être agité à l’ OGC Nice. Le Gym attend un nouvel entraîneur cet été. L’intérim était jusqu’ici assuré par Andrea Ursea, l’adjoint de Patrick Vieira, viré en décembre pour mauvais résultats. Depuis plusieurs semaines, le nom de Christophe Galtier revient avec insistance pour prendre la succession du champion du monde 98. Après avoir coaché Renato Sanches au Lille OSC, avec qu’il a remporté le championnat, le technicien marseillais pourrait entraîner un autre champion d’Europe à Nice. D’après les informations de Gianluca Di Marzio, les Aiglons s’intéressent à Joao Mario. Le milieu de terrain lusitanien vient de terminer son prêt au Sporting Lisbonne, son club formateur.

Des chances pour Nice pour Joao Mario

Le milieu de 28 ans était prêté au Sporting par l’Inter Milan, club qu’il a rejoint 2016 au lendemain du sacre du Portugal à l’Euro. Mais comme Renato Sanches parti au Bayern, Joao Mario peine à s’en sortir avec les Nerazzurri. Après sa signature à l’Inter, le milieu aujourd’hui âgé de 28 ans a enchaîné les prêts infructueux à West Ham et au Lokomotiv Moscou. Avec le Sporting, il a tout de même terminé champion du Portugal. Il a pris part à 34 matchs pour 2 buts inscrits et 2 passes décisives. Sa pige terminée, l’ OGC Nice espère accueillir le compatriote de Cristiano Ronaldo cet été comme l’indique le journaliste de Sky Italia. Alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat, le champion d’Italie est disposé à vendre le Portugais cet été. Sa valeur marchande est estimée à 12 millions d’euros sur Transfermarkt. Un montant que le Gym peut renégocier mais devra se méfier de la concurrence des Espagnols de Villareal.