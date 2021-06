PSG Mercato : Rebondissement dans le dossier Florenzi ?

Publié par Ange A. le 14 juin 2021 à 03:30

Prêté avec option d’achat au Paris Saint-Germain cette saison, Alessandro Florenzi ne sera pas conservé au-delà du 30 juin. Le PSG cherche un successeur de renom à l’Italien qui pourrait prendre la direction d’une destination surprise.

Alessandro Florenzi vers la sortie au Paris Saint-Germain

Thomas Meunier parti libre l’été dernier, le Paris Saint-Germain a décidé de miser sur Alessandro Florenzi. Plus un titulaire indiscutable à l’AS Roma, le latéral italien a retrouvé du temps de jeu dans la capitale. Après des débuts prometteurs, le défenseur de 30 ans a fini par rentrer dans les rangs à Paris. Aujourd’hui, il est désormais plus proche de la sortie que d’un transfert définitif au PSG. Le club francilien a déjà ouvert sa succession. Leonardo espère signer le Marocain Achraf Hakimi de l’Inter Milan. À défaut de l’ancien madrilène, le directeur sportif parisien pourrait enrôler Serge Aurier. L’Ivoirien a d’ailleurs ouvert la porte à un retour à Paris, un an avant l’expiration de son contrat avec les Spurs de Tottenham.

Un cador de Serie A intéressé par le flop Florenzi

S’agissant d’Alessandro Florenzi, il est bien parti pour signer son retour en Italie. Bien qu’encore sous contrat avec la Roma jusqu’en 2023, l’arrière droit devrait revêtir les couleurs d’un autre club la saison prochaine. Son nom a souvent d’ailleurs été associé à l’Inter Milan et à la Fiorentina où il pourrait remplacer Pol Lirola. L’Espagnol souhaite rester à l’Olympique de Marseille où il était prêté avec option d’achat la saison dernière. Outre ces deux pistes, l’international italien (44 sélections/ 2 buts) est annoncé sur les tablettes de la Juventus de Turin. Tuttosport révèle que Massimiliano Allegri, le nouveau coach de la Vieille Dame, apprécie le profil de son jeune compatriote. Lequel a disputé 36 matchs avec le Paris Saint-Germain pour 2 buts et une passe décisive. Sa valeur marchande est estimée à 13 millions d’euros sur Transfermarkt, soit 4 millions de plus que le montant fixé par la Roma comme option d’achat au PSG.