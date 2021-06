Mercato OL : Le média En Son Haber annonce Kerem Akturkoglu

Publié par Gary SLM le 14 juin 2021 à 09:00

Le mercato OL continue d’être animé et pas que par des joueurs brésiliens. Kerem Akturkoglu, l’ailier droit de Galatasaray SK est annoncé vers Lyon par le média En Son Haber.

mercato OL : Juninho sur le point d’attirer un Turc à Lyon

Même s’il est brésilien et semble accorder sa priorité aux joueurs de son pays pour les transferts vers Lyon, Juninho prospecte aussi partout en Europe dans son souci d’offrir à l’ Olympique Lyonnais les meilleurs joueurs. Il est vrai que l’effectif actuel du club de Jean-Michel Aulas est de bonne qualité, mais celui-ci devrait bien être renforcé lors de ce mercato estival. L’OL cherche activement un ailier droit et le directeur sportif du club semble avoir déniché la bonne cible à Galatasaray, grillé sur le fil cette fin de saison en Süper Lig par les champions Besiktas.

Le média En Son Haber annonce des initiatives du club de football Rhodanien pour Kerem Akturkoglu. Ce footballeur de 22 ans est arrivé dans son actuel club en 2020 en provenance de Erzincanspor. Il a disputé 29 matches lors desquels il aura inscrit 6 buts. Ce joueur qui fréquente les terrains de foot depuis l’âge de 11 ans a séduit la direction de l’ équipe Lyonnaise, laquelle fait présentement le nécessaire pour le recruter.

Transfert : un rapprochement Lyon - Kerem Akturkoglu

Selon le journal En Son Haber, le directeur sportif de l’ Olympique Lyonnais Football Club a pris des renseignements auprès des agents du joueur offensif. Son club connait aussi l’intérêt des Gones, ce qui a permis d’initier des négociations pour son transfert. Le prix de l’attaquant polyvalent est estimé à 3,5 millions d’euros par le site Transfermarkt. Seulement, Galatasaray SK demande près de 3 fois ce montant puisqu’une enveloppe de près de 10 millions d’euros est réclamée.

Les rivaux habituels de l’OL que sont l’ OM et le PSG se sont déjà montrés concrets sur ce mercato estival. Le Paris Saint-Germain a pu signer un premier joueur avec l’arrivée de Georginio Wijnaldum en plus d’attendre le transfert de Gianluigi Donnarumma, en provenance du Milan AC, selon France Football. Du côté de l’Olympique de Marseille FC, Gerson (Flamengo) a déjà ouvert les hostilités et Pablo Longoria attend de recruter d’autres joueurs.

L’ancien défenseur central du PSG, David Luiz, pourrait débarquer au club phocéen cet été. Mais avant, l’équipe marseillaise est en train de finaliser le transfert de Mattéo Guendouzi avec Arsenal. Des mouvements qui traduisent une volonté de ces différents clubs de foot d’améliorer leur effectif, démarche sur laquelle l’OL compte s’aligner à l’occasion de ce mercato estival.

Des départs qui changent le mercato OL

Le mercato OL n’est pas facilité par les nombreux joueurs qui pourraient quitter les rangs de l’équipe les semaines à venir. Memphis Depay a refusé de prolonger au club Rhodanien et est en attente de signer au FC Barcelone ou au club de la capitale française. Houssem Aouar pourrait lui aussi faire ses valises pour quitter le club de Jean-Michel Aulas. En cas de départ, l’ international français pourrait rapporter 50 millions d’euros.

Thiago Mendes et Karl Toko Ekambi ne devraient pas plus faciliter le mercato OL. Ils sont eux aussi sur le départ au même titre que Moussa Dembélé. Lyon a attend des offres consistantes avant de libérer certains de ses footballeurs.