PSG Mercato : Cristiano Ronaldo dit « oui » au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 14:33

Annoncé sur le départ du côté de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo fait du PSG son choix numéro 1 pour sa prochaine destination. Les dirigeants parisiens et l’agent de la star portugaise ont ouvert des négociations pour tenter de trouver un accord.

Cristiano Ronaldo veut signer au PSG !

Alors que Kylian Mbappé n’a toujours pas fait connaître sa décision sur la prolongation de son contrat qui expire dans un an, le Paris Saint-Germain pourrait frapper un très gros coup durant ce mercato estival. Indésirable du côté de la Juventus de Turin, Cristiano Ronaldo a pris la résolution d’écourter son bail qui court jusqu’en 2022. D’après La Gazzetta dello Sport, Manchester United rêve de voir revenir à Old Trafford son ancien attaquant. Seulement, le meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid n’est qu’un plan B derrière l’international anglais du Borussia Dortmund, Jadon Sancho.

Même si les Red Devils sont prêts à offrir à Ronaldo un contrat de deux ans et un salaire de 20 millions d’euros par saison, soit beaucoup moins de ce qu’il gagne en Italie. Mais à 36 ans, l’international portugais ne se considère pas encore comme un joueur fini et refuse d'être au second plan pour un club. En plein Euro, le quintuple Ballon d’Or accorde donc sa priorité au Paris Saint-Germain pour la suite de sa carrière. Courtisans de longue date de CR7, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar ont une occasion parfaite pour faire venir enfin le numéro 7 des Bianconeri au PSG.

Mercato PSG : le Qatar prêt à saisir l’opportunité CR7

« Je n’ai plus 18 ou 19 ans, à l’époque où je passais des nuits blanches en pensant à mon avenir. Aujourd’hui, à 36 ans, ce qui arrivera, ce sera ce qu’il y a de mieux pour moi. Que je parte ou que je reste, ce n’est pas important. Maintenant, le plus important c’est l’Euro », a déclaré Cristiano Ronaldo en conférence de presse. Poussé vers la sortie par Massimiliano Allegri, qui veut reconstruire autour de Paulo Dybala et d’Alvaro Morata, le natif de Funchal a demandé à son agent Jorge Mendes de se rapprocher des dirigeants parisiens en vue de son arrivée cet été. Selon La Gazzetta dello Sport, l’Émir du Qatar a donné son feu vert à Nasser Al-Khelaïfi pour conclure le deal.

D’ailleurs, Ronaldo a déjà reçu l’assurance qu’il percevra le même salaire de ce qu’il touche actuellement à Turin, soit 31 millions d’euros annuels. Toujours selon la même source, Leonardo et Mendes ont commencé à discuter dans l’optique de parvenir rapidement à un accord. Après Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma, dont l’arrivée est quasiment acquise, le Paris SG pourrait également s’attacher les services de Ronaldo. Affaire à suivre…