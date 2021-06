OM Mercato : 5M€, Nice tente un vilain coup contre Marseille

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2021 à 19:01

Alors que l’ OM est en pole position pour s’offrir Konrad de la Fuente, l’OGC Nice n’a pas encore abandonné ses chances dans ce dossier. Les dirigeants niçois auraient décidé de jouer un mauvais tour au club phocéen.

OM Mercato : Konrad de la Fuente, un mauvais tour de Nice ?

Qualifié pour la prochaine Ligue Europa, l’Olympique de Marseille va être très actif sur le marché des transferts. Le président Pablo Longoria l’a promis, le club phocéen veut se renforcer à chaque poste et les cibles ne manquent pas. Il y a quelques jours, la presse espagnole dévoilait un intérêt de l’Olympique de Marseille pour Konrad de la Fuente. N’entrant pas dans les plans de Ronald Koeman, le jeune milieu offensif voudrait changer de club et la direction du FC Barcelone ne s’oppose pas à son départ.

Les dirigeants marseillais ont alors intensifié les négociations avec leurs homologues barcelonais et seraient finalement tombés d’accord pour un prêt de Konrad de la Fuente avec une option d’achat estimée à 5 millions d’euros. Cependant, rien n’est encore officiel et cela laisse une chance aux autres courtisans. Tant que rien n’est encore signé, tout reste encore possible. Et ça, l’OGC Nice l'a bien compris. Comme le rapporte Sport, les Aiglons s'intéressent à Konrad de la Fuente. Les Niçois seraient venus aux renseignements concernant le prix de la pépite barcelonaise et une éventuelle offre supérieure à la proposition de l’ OM pourrait complément changer la donne dans ce dossier.

Marseille confiant pour Konrad de la Fuente

Le club belge, Anderlecht, serait également en embuscade sur la piste menant à Konrad de la Fuente. De quoi faire craindre à l’Olympique de Marseille un terrible revirement de situation pour le joueur de 19 ans ? Selon le quotidien espagnol, ce scénario n'est pas à exclure, mais l’ OM reste toujours confiant pour la signature imminente de Konrad de la Fuente. Le club olympien se veut optimiste et s’active pour boucler le dossier le plus rapidement possible.