À la veille du match OM-Reims, Marcelino s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour lui de faire une grosse annonce en attaque.

Mercato OM : Marcelino ouvre la porte à un départ de Ruslan Malinovskyi

L’opération dégraissage se poursuit du côté de l’Olympique de Marseille. Après le récent transfert de Konrad de la Fuente à Eibar, un autre départ se profile en attaque, celui de Ruslan Malinovskyi. Six mois après son arrivée en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque d'environ 10 millions d’euros, l’international ukrainien n’est pas parvenu à se hisser à la hauteur des attentes placées en lui.

Le départ soudain d’Igor Tudor, qui avait joué un rôle clé dans son recrutement, n’a pas amélioré sa situation. Car le nouvel entraîneur de l'OM, Marcelino, ne compte pas vraiment sur lui pour la suite de la saison. S’il souhaite bénéficier de plus de temps de jeu cette saison, Ruslan Malinovskyi devra alors quitter le navire phocéen dès cet été. D’ailleurs, l’entraîneur espagnol a confirmé à demi-mot son futur départ. « Malinovskyi n’est pas le groupe, car il est possible qu’il quitte le club », a-t-il déclaré face aux médias.

Marcelino donne des nouvelles de Cengiz Under

Absent lors de la défaite de l’OM face au Panathinaïkos (1-0), mercredi soir, Ruslan Malinovskyi semble en instance de départ. Contrairement au Torino, le Besiktas se positionne comme un candidat sérieux pour boucler sa signature. Même si pour le moment, le principal concerné accorde sa préférence à un retour en Italie, la perspective d'un transfert en Turquie prend de l'ampleur. En plus de Ruslan Malinovskyi, un attaquant est également susceptible de mettre les voiles.

Fortement courtisé par le Fenerbahçe, Cengiz Under a manqué la séance d’entraînement de ce vendredi, à la veille du match contre le Stade de Reims. Son absence a rapidement suscité diverses spéculations sur son avenir. Mais Marcelino a tenu à rassurer tout le monde, en indiquant que son absence était due à un souci physique. « Cengiz Under est blessé, donc il ne s'est pas entraîné avec nous hier et aujourd'hui », a-t-il déclaré. Ce qui n’exclut pas un éventuel départ de l’attaquant turc d’ici la fin du mercato estival. D’autant plus que le Fenerbahçe insiste toujours pour son transfert.