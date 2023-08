Désireux de réaliser quelques ventes en cette fin de mercato estival, l’OM a reçu une mauvaise nouvelle pour l’un de ses attaquants prêtés en Espagne.

Mercato OM : Le calvaire continue pour Konrad De la Fuente

Après avoir réalisé un mercato estival ambitieux en recrutant six nouvelles recrues pour environ 45 millions d'euros, l'Olympique de Marseille cherche à présent à alléger son effectif et à soulager ses finances en réalisant quelques ventes. Plusieurs joueurs sont ainsi susceptibles d’être vendus dans les jours. En attendant, l’OM est déjà parvenu à se séparer de plusieurs joueurs durant cette fenêtre de transfert. C’est notamment le cas de Konrad De la Fuente.

Après un prêt très décevant du côté de l’Olympiakos, l’attaquant américain est revenu à l’OM cet été avant de faire ses valises pour une autre destination. L’ancien joueur issu du centre de formation du FC Barcelone est retourné en Espagne durant ce mercato estival. Il a été envoyé à Eibar sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. L’objectif est clair pour l'OM : se débarrasser du joueur de 22 ans d'ici la fin de la saison. Sauf que ses débuts au sein du club de deuxième division ne passent pas comme prévu.

Konrad De la Fuente va manquer plusieurs semaines de compétition

En effet, Konrad De la Fuente connait déjà un coup d’arrêt à Eibar. L’ancien attaquant Barcelonais s’est blessé à la cuisse droite et a dû être évacué sur civière lors du match amical contre CD NUmancia. L’ailier gauche devrait manquer plusieurs semaines de compétition. D’après la presse espagnole, son absence serait d’au moins six semaines. Cette blessure est donc un coup dur pour Konrad de la Fuente, qui espérait se relancer rapidement en Liga 2 après un passage compliqué à Marseille et retrouver du temps de jeu régulier.

Son absence est aussi un coup dur pour le club présidé par Pablo Longoria, qui espère éliminer définitivement l'international américain. Avec cette blessure, la possibilité de vendre Konrad De la Fuente pourrait être compromise, ce qui complique davantage la tâche de l'OM pour se débarrasser d’un indésirable. En attendant, le jeune attaquant prêté par Marseille à Eibar devra faire preuve de détermination pour se remettre en forme et saisir les opportunités qui se présenteront à lui une fois qu'il sera de retour sur les terrains de deuxième division espagnole.