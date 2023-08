Arrivé à l'OM en 2021, Konrad De La Fuente n'a jamais su s'imposer dans le sud de la France. L'attaquant retourne en Espagne pour se relancer cette saison.

Mercato OM : Marseille envoie Konrad De La Fuente à Eibar

Revenu de son prêt à l'Olympiakos, la situation n'a pas beaucoup évolué pour Konrad De La Fuente à l'OM. Recruté en 2021 et annoncé comme un crack, l'international états-unien n'a jamais réussi à être régulier dans ses performances, et n'a donc pas pu s'installer durablement dans l'effectif marseillais. Et l'histoire pourrait s'arrêter là entre le club phocéen et l'ancien joueur du FC Barcelone, puisque ce dernier retourne en Espagne pour tenter de se relancer cette saison, du côté d'Eibar.

C'est le club qui officialise ce départ sur son site internet. "L’Olympique de Marseille et la Sociedad Deportiva Eibar ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat de Konrad de la Fuente." Pour le moment, on ne connaît pas encore les clauses précises du prêt, ni même de l'option d'achat du joueur de 22 ans, qui quitte donc l'OM pour tenter de retrouver du temps de jeu, lui qui était barré par les nombreuses recrues à Marseille, notamment Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr.

Un retour en Espagne pour se relancer

Cette saison, Konrad de la Fuente évoluera donc en deuxième division espagnole, et pourra sans doute bénéficier d'un temps de jeu assez conséquent, avec une équipe d'Eibar qui vise la montée en Liga. Alors que son dernier prêt du côté de l'Olumpiakos n'avait pas été couronné de succès pour l'Américain, qui n'a disputé que 5 matchs sans être décisif, espérons que son retour aux sources lui permettra de retrouver le talent que l'on avait aperçu au moment de son arrivée à l'OM.

Malgré ce départ de Konrad de la Fuente, le mercato de l'OM n'est pas encore terminé. En effet, les Marseillais espèrent une nouvelle recrue offensive pour pallier le départ de Ruslan Malinovskyi et de Cengiz Under. D'ailleurs, les dirigeants phocéens auraient déjà coché le nom de Wilson Isidor pour cet été.