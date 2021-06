OM Mercato : Coutinho, une mission impossible pour Marseille ?

Publié par Timothée Jean le 15 juin 2021 à 20:31

En grande difficulté au FC Barcelone, Philippe Coutinho devrait quitter le club catalan lors du mercato estival. Et l' OM est cité comme l’une des destinations susceptibles de l'accueillir.

OM Mercato : Une décision prise pour Coutinho

Recruté contre un chèque d’environ 160 millions d’euros en janvier 2018, Philippe Coutinho était censé venir faire oublier Neymar au FC Barcelone. Avec ce qu’il avait montré sous le maillot de Liverpool, les dirigeants barcelonais attendaient énormément du milieu offensif. Seulement, le joueur le plus cher de l’histoire du Barça ne s’est jamais montré à la hauteur des attentes placées en lui.

Philippe Coutinho est rapidement devenu un flop coûteux et ses dirigeants voudraient s’en débarrasser lors du mercato. Il n’en fallait pas plus au Barça pour appâter les prétendants. Un transfert en France était même évoqué, d’autant plus que l’ OM serait sur ses traces. L’entraîneur Jorge Sampaoli apprécie fortement le profil de l’ancien meneur de jeu de Liverpool et songerait à l’attirer à Marseille cet été. Mais cette piste séduisante n’est pas évidente pour Marseille. Tout d’abord parce que le salaire du joueur de 29 ans - estimé à environ 9 M€ - semble hors de portée de l’ OM, mais aussi à cause du choix de Philippe Coutinho qui donne sa préférence à la Premier League.

Selon les informations obtenues par Sport, l’Olympique de Marseille aurait décidé d'abandonner la piste menant à Philippe Coutinho. Sous contrat jusqu’en 2023 avec le FC Barcelone, le Brésilien disposerait d’un bon de sortie cet été, mais l’Olympique de Marseille aurait choisi de creuser d’autres cibles barcelonaises.

L’OM tourné vers d’autres joueurs du Barça

Le quotidien espagnol révèle en effet que les dirigeants de l’OM se tournent désormais vers d’autres joueurs du FC Barcelone. En plus de Konrad de la Fuente, deux autres joueurs du Barça seraient sur les tablettes de l' OM. À savoir Alex Collado et Samuel Umtiti. Le président Pablo Longoria voudrait profiter de ses bonnes relations avec les dirigeants barcelonais afin de boucler ces deux dossiers.