FC Barcelone : Samuel Umtiti devra faire un choix important

Publié le 11 janvier 2021 à 11:15

De retour dans le onze du FC Barcelone dimanche face à Grenade, Samuel Umtiti a réalisé 90 minutes de bonne facture afin de permettre aux siens de l'emporter, le tout sans encaisser de buts. Un retour au premier plan à confirmer, alors que le défenseur français risque bientôt de prendre un choix très important.

S'imposer de nouveau au FC Barcelone

Le parcours de Samuel Umtiti en Catalogne est semé d'embûches. Indiscutable lors de ses deux premières saisons, le natif de Yaounde s'est également imposé en équipe de France avec laquelle il disputera la coupe du monde 2018 dans la peau d'un titulaire. La médaille d'or obtenue lors du tournoi, le numéro 5 n'allait pas tarder avant d'en voir le revers. Traînant une sale blessure au genou à l'orée de la compétition, le défenseur culé a forcé sur cette blessure tout au long de son aventure russe.

Miné par les blessures depuis, ce fut un clair soulagement pour lui de pouvoir disputer hier l'ensemble du match face à Grenade en Liga. Auteur d'un match convaincant, Umtiti a permis à son équipe de repartir d'Andalousie sans encaisser le moindre but. Une satisfaction partagée avec son entraîneur Ronald Koeman, qui n'a pas manqué de saluer la performance de son joueur : "C'était son premier match complet depuis longtemps, et je crois qu'il a bien joué. Derrière Sergio (Busquets), il a fait beaucoup de passes verticales, ça me plaît beaucoup. On n'avait ni Lenglet ni Araujo, et Umtiti, comme Oscar (Mingueza), a montré qu'il a sa place dans cette équipe. "

Everton et Ancelotti le veulent

De retour au premier plan, l'international français (31 sélections) serait inspiré de profiter de l'absence de Gerard Piqué afin de s'imposer dans l'effectif blaugrana. S'il n'y parvient pas, Umtiti dispose néanmoins de portes de sortie glorieuses. Selon Sport, l'une d'entre elles mène à Everton, où Carlo Ancelotti lui fait les yeux doux. Darling de Premier League, le club de la Mersey pourrait être une destination parfaite pour Umtiti au mercato, qui n'aurait aucun mal à se relancer à l'aube d'un Euro 2021 où les places seront chères, surtout en défense centrale. Quel que soit le club, le défenseur de 27 ans devra quoiqu'il arrive s'imposer pour espèrer revenir en grâce avec Didier Deschamps.













Par Chemssdine