PSG Mercato : Kylian Mbappé sur le départ ? Un indice tombe !

Publié par JEAN-LUC D le 15 juin 2021 à 21:31

En plein Euro avec l’équipe de France, le buteur du PSG, Kylian Mbappé, continue d’alimenter les rumeurs autour de son avenir. Pour la presse espagnole, l’attaquant de 22 ans prépare bien son transfert au Real Madrid. Explications.

Mercato PSG : Kylian Mbappé va forcer son départ cet été

« Je dois prendre la bonne décision et c’est difficile… Je dois me donner toutes les chances de prendre une bonne décision », a récemment confié l’ attaquant du Paris St-Germain dans une interview à France Football, avant d’ajouter : « Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse. »

Il n’en fallait pas plus pour mettre en branle la presse espagnole. En effet, sur le plateau de l’émission El Chiringuito, Josep Pedrerol a expliqué que le champion du monde 2018 pourrait bel et bien forcer son départ du PSG cet été.

« Mbappé veut aller cet été au Real Madrid. Il forcera jusqu’au bout. (…) Au Real Madrid, ils espèrent que Mbappé demande son départ en privé et sinon en public », a indiqué le journaliste espagnol. D’ailleurs, Karim Benzema a reçu pour mission de faire le pressing auprès de son jeune compatriote afin de le convaincre de quitter le Paris Saint-Germain.

« Benzema est derrière la déclaration de guerre de Mbappé », a révélé Cristobal Soria de Mundo Deportivo. De son côté, Francisco Buyo, proche du président parisien Nasser Al-Khelaïfi, assure que : « Mbappé a refusé 3 fois de prolonger avec le PSG. Au PSG, ils savent qu’il va finir au Real Madrid. » Et ce n’est pas tout.

Kylain Mbappé parle déjà très bien espagnol

En France, le journal Le Parisien apporte de l’eau au moulin des médias espagnols en annonçant que l’ancien buteur de l’AS Monaco semble se préparer à rejoindre l’Espagne dont il parle parfaitement la langue. Le journal régional explique en effet que les cours d'espagnol pris par le partenaire de Neymar Jr au sein du secteur offensif du PSG depuis 2018, n’ont pas été vains.

La présence de plusieurs Sud-Américains au sein du vestiaire parisien, où l'espagnol est une langue dominante, fait que le natif de Bondy « comprend déjà tout. » Annoncé en grande pompe au Real Madrid, Mbappé aurait donc déjà pris une avance avec sa maîtrise de l'espagnol. Toutefois, s'il devait quitter le club parisien cet été, le joueur devrait le faire pour plus de 100 millions d'euros.

Le Real Madrid où il est régulièrement annoncé devrait s'acquitter de ce montant. En ces temps difficiles, le club merengue pourrait être découragé par une telle exigence, encore qu'en patientant neuf mois, le joueur français pourrait rejoindre son maillot gratuitement. Florentino Perez, selon les médias espagnols, compte sur le prodige français pour offrir à son équipe une vraie star depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin.

Le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi s'est déjà exprimé sur le sujet. D'après lui, Kylian Mbappé ne quittera pas son club malgré la lenteur des négociations. Il estime que le jeune footballeur est heureux de vie à Paris.