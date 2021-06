ASSE Mercato : Un club turc se positionne pour Miguel Trauco

Publié par ALEXIS le 16 juin 2021 à 10:32

L’ ASSE avait tenté de transférer Miguel Trauco à l’Olympiakos (Grèce) pendant le mercato estival 2020. Cette saison encore, le défenseur est annoncé sur le départ. Son profil plaît notamment à un club turc selon des informations en provenance de la Turquie.

ASSE : Miguel Trauco plaît à Trabzonspor

Claude Puel, manager général de l’ ASSE, avait placé Miguel Trauco sur la liste des joueurs à transférer l’été dernier. Il est passé à côté d’un transfert à l’Olympiakos Le Pirée (en Grèce) en début de saison dernière. À un an de la fin de son contrat à l’AS Saint-Étienne, il est toujours sur le marché des transferts. Le club ligérien devrait le vendre pour éviter de le voir s’engager avec le club de son choix dès janvier 2022 et partir librement à l'été 2022. Et les nouvelles sont bonnes pour Claude Puel, car Miguel Trauco a tapé dans l’oeil de Trabzonspor. D’après les informations du site internet El Futbolero, il est courtisé par le club turc, qui a terminé 4e de Süper Lig la saison dernière.

Écarté, puis revenu dans le groupe de Puel

Le défenseur de l’ ASSE est en ce moment même au Brésil où il dispute la Copa America avec la sélection du Pérou. Son bail court jusqu’en juin 2022 et sa valeur est estimée 1,8 M€ sur le marché des transferts. L’international péruvien a rejoint les Verts en août 2019, suite à son transfert de Flamengo (Brésil) contre un million d’euros. Écarté du groupe professionnel par Claude Puel en début de saison dernière, il avait retrouvé le terrain à la faveur des blessures de Gabriel Silva et Yvann Maçon. Miguel Trauco avait finalement disputé 26 matchs de Ligue 1 et avait été titulaire 22 fois, pour 2 buts marqués.