PSG Mercato : Le clan Marquinhos lâche un indice sur Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 16 juin 2021 à 13:02

Victorieux avec la France face à l’Allemagne (1-0), hier soir à Munich, pour son premier match de l’Euro, Kylian Mbappé n’a pas encore réglé la question de son avenir au PSG. Très actif sur les réseaux sociaux, le frère du capitaine parisien Marquinhos a livré une petite confidence sur la prolongation de l’attaquant français.

Nasser Al-Khelaïfi ferme hermétiquement la porte à Mbappé

Alors que les rumeurs annoncent de plus en plus Kylian Mbappé au Real Madrid, Nasser Al-Khelaïfi s’est voulu très clair concernant l’avenir de l’avant-centre du Paris Saint-Germain. « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre (…) C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot, mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale (…) Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », a déclaré le président parisien dans une longue interview accordée au journal L’Équipe. Une position partagée à 100 % par l’entourage de Marquinhos, le défenseur central du PSG.

Le frère de Marquinhos envoie un message à Mbappé

Dans le clan Marquinhos, Nasser Al-Khelaïfi a déjà réglé la question de l’avenir de Mbappé. En effet, lors d’un échange avec ses internautes sur Instagram, Luan Aoás Corrêa, frère de Marquinhos, a été interrogé sur le futur de Mbappé et notamment sur la dernière sortie d’Al-Khelaïfi. « Si Nasser (Al-Khelaïfi) a dit que oui, moi je suis sûr (qu'il va rester, NDLR) », a indiqué l’aîné de l’international brésilien de 27 ans. Reste maintenant à savoir ce que décidera le principal concerné qui a décidé de ne pas se pencher sur le sujet avant la fin de l’Euro. Affaire à suivre pour le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le champion du monde 2018.