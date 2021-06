OM Mercato : Longoria proche d’un autre deal avec Arsenal

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 07:30

Après le Brésilien Gerson, l’Olympique de Marseille souhaite recruter un autre milieu de terrain. L’ OM pourrait une fois de plus se tourner vers un autre indésirable à Arsenal.

L’ OM sur les traces d’un indésirable chez les Gunners

À un an de l’expiration de son contrat, Boubacar Kamara devrait, sauf surprise, quitter l’Olympique de Marseille. Le jeune milieu de terrain est notamment sur les tablettes de l’AC Milan. Le club lombard aurait déjà formulé une offre pour le minot de 21 ans. Pour compenser le transfert de Kamara, la direction de l’ OM a déjà signé un premier renfort en la personne de Gerson. Le milieu brésilien va poser ses valises dans les prochains jours en provenance de Flamengo. Outre cette signature, Pablo Longoria souhaite enrôler un autre milieu en la personne de Matthéo Guendouzi. Comme Kamara, il ne lui reste plus qu’un an de contrat à Arsenal. Pas dans les plans de Mikel Arteta, l’international Espoirs tricolore sera vendu cet été.

Un deal autour de 10 M€ avec les Gunners ?

Le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain était d’ailleurs prêté au Hertha Berlin la saison dernière. Durant sa pige, il a disputé 24 matchs de Bundesliga pour 2 buts et 3 passes décisives. Sur le départ à Londres, Matthéo Guendouzi serait disposé à rejoindre l’Olympique de Marseille. Un accord pour un contrat d’une durée de cinq ans est évoqué. Il ne manque plus qu’aux dirigeants olympiens de trouver un accord avec Arsenal. Pour Fabrizio Romano, les négociations entre les deux parties sont en bonne voie. Le portail TodoFichajes indique pour sa part que l’opération devrait coûter 10 millions d’euros à Marseille. Le club phocéen est donc en passe de recruter deux indésirables de Mikel Arteta cet été. Outre Guendouzi, Pablo Longoria souhaite enrôler William Saliba. Le défenseur central était prêté à l’OGC Nice lors de la deuxième moitié de saison.