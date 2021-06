OM Mercato : Longoria contrarié par le Milan pour Kamara ?

Publié par Ange A. le 17 juin 2021 à 03:30

L’AC Milan est un courtisan connu de Boubacar Kamara. Les détails sur la première offre formulée par le club lombard pour le milieu de l’ OM viennent d’être dévoilés.

Déjà une offre de l’AC Milan pour Kamara

Comme annoncé par Pablo Longoria, l’Olympique de Marseille va connaître une importante vague de départs cet été. Au total, ce sont 14 départs qui sont à prévoir du côté de l’ OM durant la fenêtre des transferts estivale. Outre les joueurs en fin de contrat, le club phocéen compte vendre certains éléments avec une forte valeur marchande. À ce sujet, la direction de Marseille entend se séparer de Boubacar Kamara et de Duje Caleta-Car. S’agissant du premier cité, il suscite la convoitise de plusieurs écuries en Europe. Vice-champion d’Italie, l’AC Milan est notamment intéressé par le minot de 21 ans. Lequel n’a plus qu’un an de contrat avec son club formateur. Les Rossoneri auraient déjà transmis une offre à Marseille pour le jeune milieu de terrain.

Milan bientôt débouté par l’ OM pour son minot ?

Seulement, il y a de minces chances que cette proposition réponde aux attentes de l’Olympique de Marseille. L’Équipe assure en effet que l’AC Milan ne propose que 12 millions d’euros, plus des bonus, pour le transfert de Boubacar Kamara. Un montant loin de la quarantaine de millions d’euros espérée par Pablo Longoria pour le milieu de terrain. Alors qu’ils risquent de se faire rembarrer, les Rossoneri ne seraient pas disposés à formuler une offre supérieure à en croire les informations du quotidien sportif. Ce qui laisse croire qu’une porte pourrait se fermer pour Kamara cet été. Le Milan étant une destination de prestige pour un jeune milieu.