FC Nantes Mercato : Kombouaré tient déjà une première recrue ?

FC Nantes Mercato : Prêté au FCN avec une option d’achat par Parme, Wylan Cyprien ne sait pas encore dans quel club il va évoluer sa saison prochaine.

FC Nantes Mercato : Cyprien a retrouvé la confiance de Kombouaré !

Relégué en deuxième division italienne (Serie B), Parme a prêté Wylan Cyprien au FC Nantes pour une saison en juillet 2021, mais son contrat est accompagné d’une option d’achat. À quatre journées de la fin de la saison, la question sur la situation du milieu de terrain formé au RC Lens est au centre des réflexions au FCN. La direction et le staff technique des Canaris devront prendre une décision concernant l’avenir du N°8 de leur équipe. Ce dernier n’était pas parmi les premiers choix d'Antoine Kombouaré en début de saison, mais il est de plus en plus régulier dans l’équipe de départ du FC Nantes depuis la 26e journée de Ligue 1. Pour preuve, Wylan Cyprien a été titulaire 6 fois lors des 9 derniers matchs disputés en championnat, avant la 35e journée. Mieux, il a délivré 2 passes décisives contre l'OM (2-3) et Bordeaux (5-3). A-t-il convaincu le technicien kanak (son ancien coach au RC Lens entre 2013 et 2016) en cette fin de saison ? Possible !

FC Nantes Mercato : Wylan Cyprien, flou sur la question de son avenir

Il faut toutefois indiquer que le temps de jeu retrouvé par l'ancien Lensois ne serait pas suffisant pour lui garantir un transfert définitif à l’issue de la saison. Le joueur de 27 ans, qui le sait si bien, est ainsi resté flou sur son avenir, dans ses propos confiés à Ouest France. Pour l’heure, il préfère bien finir l’exercice, avant de songer à sa situation personnelle. « Je pense faire de bonnes prestations ces dernières semaines. On a de belles échéances qui peuvent marquer une carrière, une vie. Je suis concentré là-dessus », a-t-il botté en touche, sur la question relative à son futur au FC Nantes.

Pour rappel, Wylan Cyprien avait réussi sa dernière saison (2019-2020) sous le maillot de l’OGC Nice. Grâce à ses performances avec le Gym, il avait attiré l’attention de Parme. Un intérêt qui a débouché sur son transfert conclu à près de 7 M€ l’été dernier. Pour rappel, Cyprien est lié à Parme jusqu'en juin 2025.