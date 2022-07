OM Mercato : Marseille fonce sur un ancien attaquant de Bordeaux

Publié par Timothée Jean le 07 juillet 2022 à 19:45

OM Mercato : Toujours à l’affût des opportunités du marché, l’Olympique de Marseille s’active pour un ancien attaquant des Girondins de Bordeaux.

OM Mercato : Igor Tudor veut attirer Yann Karamoh à Marseille

Comme Pablo Longoria l’a récemment assuré, l’Olympique de Marseille renforcera son effectif lors de ce mercato estival. Et si plusieurs départs ont déjà été officialisés, les dirigeants du club phocéen veulent se séparer de nombreux joueurs jugés indésirables. Ces départs auront pour but de permettre à l’ OM de finaliser l’arrivée de nouveaux renforts. D’ailleurs, le nouveau patron du banc marseillais, Igor Tudor, travaille déjà sur son recrutement estival et a trouvé deux pistes en Serie A.

Après la piste menant au milieu de terrain du Hellas Vérone, Antonin Barak (27 ans), l’entraîneur marseillais s'intéresse également à Yann Karamoh (23 ans). C’est ce que révèle le média italien Calciomio. L’attaquant franco-ivoirien sort d’une saison correcte à Parme en Serie B italienne. Séduit par la progression du jeune joueur, Igor Tudor aurait alors demandé à ses nouveaux dirigeants de tout mettre en œuvre pour boucler sa signature lors de ce mercato. La source indique que le nouveau directeur de l’ OM, Javier Ribalta, aurait même déjà pris le dossier en main.

OM Mercato : Parme ne ferme pas la porte à Yann Karamoh

Yann Karamoh est une vieille connaissance de Ligue 1. L’attaquant polyvalent, capable d’évoluer sur les ailes et au poste d’avant-centre, a évolué durant une saison chez les Girondins de Bordeaux (2018-2019) sous la forme d’un prêt en provenance de l’Inter Milan. L’ailier gauche a donc une occasion de faire son retour dans le championnat français, d’autant plus que l’intérêt de l’ OM à son égard ne déplairait pas forcément à sa direction.

Toujours selon le média italien, les dirigeants de Parme souhaitent se séparer de Yann Karamoh cet été, à une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023. Reste désormais à savoir combien le club italien réclamera pour son transfert. Transfermarkt estime son prix à environ 4 millions d’euros, un montant accessible pour les finances de l’ OM.