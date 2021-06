Juventus Mercato : Buffon, vers un retour aux sources

Publié par Timothy le 14 juin 2021 à 18:00

En fin de contrat avec la Juventus de Turin, le portier emblématique Gianluigi Buffon ne compte pas raccrocher les gants de si tôt. Le gardien de 43 ans est à la recherche d’un nouveau challenge. Il ne manque pas d’offres. Il est même déjà annoncé dans son club formateur.

Selon les informations de Sky Sport Italia, Gianluigi Buffon, qui a reçu plusieurs offres, pourrait s'engager à Parme en Serie B. Un club italien que le portier connaît bien, puisqu'il a rejoint le centre de formation du Parme AC en 1991, à l'âge de 13 ans. En 1995, il fait ensuite ses débuts professionnels au sein de ce même club, avant de rejoindre la Juventus de Turin en 2001.

Buffon vers Parme jusqu'en 2023

D'après plusieurs médias italiens, il devrait prochainement débarquer à Parme, avec une place de titulaire et le brassard de capitaine l'attendent. Comme un retour aux sources pour le portier de la Squadra Azzurra. Après un accord global, sa signature est imminente et ne semble être plus qu'une formalité. Gianluigi Buffon devrait s'engager dans la semaine avec Parme et signer un contrat de deux saisons, soit jusqu'en 2023.

Du haut de ses 43 ans, on aurait pu s'attendre à l'annonce de sa retraite. Mais il faudra encore patienter. "J'ai décidé de continuer à jouer parce que je me sens toujours bien", a déclaré l'ex-portier du PSG. Le pressing du directeur général Javier Ribalta a été décisif, tout comme la volonté de l'entraîneur de Parme, Enzo Maresca, son ancien coéquipier à la Juventus, de l'avoir dans équipe. "Les performances que j'ai faites sont la meilleure réponse. À un certain âge, j'ai trouvé une certitude : tes coéquipiers te donnent les plus grandes réponses. Lorsque vous entrez dans le vestiaire, vous percevez ce qu'ils pensent de vous", a-t-il ajouté.

En club, "Gigi Buffon" compte un beau palmarès à son actif. Il a remporté 1 coupe UEFA, 9 championnats d'Italie, 1 championnat de France, 1 championnat d'Italie de Serie B, 5 coupes d'Italie, 6 supercoupes d'Italie et 1 trophée des champions. Il a également participé à 3 finales de Ligue des Champions en 2003, 2015 et 2017. Il a été nommé pour le Ballon d'or à huit reprises, terminant deuxième en 2006 et quatrième en 2017. Sans compter qu'il a été élu cinq fois « Meilleur gardien de football de l'année ». Avec 657 matchs, il est le recordman du nombre de matches joués en Serie A.