PSG Mercato : Real, un deal secret entre Mbappé et Pérez révélé

Publié par JEAN-LUC D le 17 juin 2021 à 19:49

Au lendemain de la victoire de la France face à l’Allemagne pour l’Euro, l’avenir de Kylian Mbappé au PSG fait encore les choux gras de la presse espagnole. Si le Real Madrid insiste tant pour l’attaquant du club parisien, Florentino Pérez aurait en effet un deal secret avec l’ancien avant-centre de l’AS Monaco.

Kylian Mbappé prêt à claquer la porte cet été ?

« Le Paris Saint-Germain, ce n’est absolument pas ma priorité. Ma priorité c’est l’équipe de France, c’est cet Euro. C’est une grande compétition, donc je suis 100 % concentré sur l’Euro », a récemment déclaré Kylian Mbappé dans un entretien accordé avec RTL.

Des propos qui laissent encore planer le doute sur l’avenir de l’international français du Paris Saint-Germain. Et ces dernières heures, la célèbre émission espagnole El Chiringuito a lâché une nouvelle bombe dans cette affaire. En effet, le journaliste Pipi Estrada a ouvertement annoncé que Kylian Mbappé a indiqué à Florentino Pérez son enchantement à l'idée d’évoluer au quotidien aux côtés de Karim Benzema et Eden Hazard.

« Mbappé a dit à Florentino Pérez que cela serait un rêve de jouer avec Karim Benzema et Eden Hazard », a expliqué le journaliste sportif. De son côté, Josep Pedrerol assure que la direction du club madrilène est assez confiante quant à l’arrivée du champion du monde 2018 d’ici le 31 août prochain.

Vers des négociations entre le PSG et le Real Madrid ?

Même si les médias espagnols continuent d’annoncer régulièrement Mbappé au Real Madrid, un accord entre Florentino Pérez et Nasser Al-Khelaïfi, son homologue du Paris SG, est encore très loin d’être trouvé. En effet, selon le spécialiste mercato de La Gazzetta dello Sport lors de son podcast Here We Go, Fabrizio Romano, les représentants de Mbappé continuent de négocier avec les dirigeants du PSG. Aucun accord n’est encore trouvé à ce jour, mais les discussions se poursuivent entre les deux parties.

Affaire à suivre donc...