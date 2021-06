FC Nantes : De grands noms s’unissent pour chasser Kita

Publié par Gary SLM le 18 juin 2021 à 10:45

Waldemar Kita pourra-t-il continuer de fermer les yeux sur la volonté des amoureux du FC Nantes de le voir passer la main ? Un nouvel acte fort vient d’être posé par des personnalités proches du FCN.

FC Nantes : Waldemar Kita toujours indésirable

L’actuel président et propriétaire du FC Nantes, Waldemar Kita, continue de rejeter du revers de la main les demandes que lui fonts supporters et personnalités fans du club Jaune et Vert. Le dirigeant Franco-polonais donne l’impression de banaliser la force et le nombre des personnes souhaitant le voir quitter la tête du club.

Un groupe d'entrepreneurs locaux baptisé "Collectif Nantais" se porte candidat à la reprise du FC Nantes. Celui-ci a dévoilé un projet inclusif auquel adhère la majorité des fans du club. Plusieurs groupes de supporters nantais souhaitent un changement en faveur de ces entrepreneurs locaux qui promettent de mobiliser « des moyens financiers et humains nécessaires » pour relancer le club. À ces bonnes intentions, les Kita répondent « le club n’est pas en vente » ce qui ne manque pas de révolter.

FCN : De grands noms signent contre Kita

Pour combien de temps encore Waldemar Kita va-t-il tenir cette position ? Les intéressés par la reprise du FC Nantes ne faiblissent pas dans leurs actions. Dix associations de supporters nantais qui soutiennent ce projet ont lancé une pétition en ligne dans le but de montrer par le nombre à Waldemar Kita combien son départ est souhaité. Et cette pétition commence plutôt bien pour ses initiateurs. Les noms des premiers signataires montrent bien que l’idée est partagée par un plus grand nombre de fans du FCN.

Raynald Denoueix, vainqueur du titre de champion de France avec les Canaris en 2001, figure en bonne place de celle-ci. Jocelyn Gourvennec, ancien milieu de terrain devenu entraîneur, est aussi sur la liste. Jean-René Toumelin (président de 1996 à 1998), Hugo Bargas, Nicolas Ouédec, Eric Carrière ou encore Eddy Capron, d’anciens joueurs et des personnalités locales valident l’idée selon laquelle Kita doit partir.