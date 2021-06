OL Mercato : Braderie annoncée à Lyon, Arsenal sur le coup

Publié par Ange A. le 19 juin 2021 à 03:30

Après le départ de Memphis Depay, l’Olympique Lyonnais ne compte plus perdre des joueurs gratuitement. Longtemps annoncé sur le départ, un cadre de l’ OL devrait quitter le club cet été à un prix abordable. Arsenal compte saisir cette occasion.

Un crack de l’ OL vers Arsenal cet été ?

Comme annoncé par Jean-Michel Aulas, il faudra compter sur l’Olympique Lyonnais pour animer le marché des transferts. Dans un entretien au Progrès, le président de l’ OL a indiqué qu’il y aura de nombreux mouvements à Lyon. Après le départ en tant que joueur libre de Memphis Depay, le président lyonnais n’entend plus perdre des joueurs avec une forte valeur marchande gratuitement. Raison pour laquelle il a annoncé des ventes cet été. Candidat au départ depuis plusieurs saisons, Houssem Aouar pourrait enfin quitter son cocon lyonnais. Pour la presse anglaise, la direction lyonnaise serait prête à brader sa pépite de 22 ans dont le contrat expire en 2023. Une occasion en or que compte saisir Arsenal.

Aouar, successeur de Guendouzi à Arsenal ?

Pour The Sun, l’Olympique Lyonnais ne réclamerait plus que 23 millions d’euros pour Houssem Aouar. Un montant largement en deçà des estimations de Transfermarkt. Le site spécialisé estime la valeur marchande du crack de l’ OL à 42 millions d’euros. Pour le tabloïd anglais, Arsenal compte passer à l’offensive pour recruter le Lyonnais au rabais. L’été dernier, le club londonien avait été empêché en raison des exigences de Jean-Michel Aulas. Le patron des Gones réclamait alors une cinquantaine de millions d’euros pour lâcher son milieu de terrain. Cette fois, les Gunners comptent vite boucler l’affaire pour éviter qu’une quelconque concurrence ne fasse remonter le prix d’Aouar. Selon la même source, le club londonien souhaite également saisir cette opportunité pour compenser le prochain transfert de Guendouzi. Pas dans les plans de Mikel Arteta, le milieu de retour de prêt au Hertha Berlin est sur les tablettes de Dortmund et de Marseille.