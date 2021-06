PSG Mercato : Après Neymar, Leonardo proche d’un second exploit

Publié par JEAN-LUC D le 21 juin 2021 à 17:30

Annoncé sur le départ par les médias espagnols, Neymar a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu’en 2025 avec une saison supplémentaire en option. Mais le club de la capitale ne compte pas s’arrêter là puisque Leonardo se rapproche également d’une autre grosse signature.

Kylian Mbappé partant pour prolonger son contrat ?

Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco pour 180 millions d’euros, Kylian Mbappé est lié au Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2022. Dans un an, l’attaquant de 22 ans sera donc libre de s’engager avec le club de son choix. Seulement, les dirigeants parisiens avec l’Émir du Qatar en tête ne veulent pas d’un tel scénario. Depuis plusieurs mois, le PSG tente de convaincre l’international français de parapher un nouveau bail comme son coéquipier Neymar.

Surtout qu’en Espagne, le Real Madrid et son président Florentino Pérez sont d’ores et déjà prêts à lui dérouler le tapis rouge. Aux dernières nouvelles, les Merengues envisagent même de vendre plusieurs joueurs cet été afin d’investir une somme colossale sur un éventuel transfert de Mbappé. Qu’à cela ne tienne. Le Paris SG tient absolument à conserver son joyau français et les choses vont plutôt dans le bon sens. En effet, d’après les révélations du site Parisfans, le natif de Bondy « va très certainement signer un nouveau contrat à Paris ».

Toujours selon la même source, Mbappé « apprécie notamment de voir que Paris commence fort sur le mercato estival 2021, alors que le club est loin d’avoir terminé son recrutement ». Après Neymar, le PSG est donc proche de régler son second dossier prioritaire de cet été. Toutefois, il existe encore un dernier obstacle à lever avant la finalisation de ce dossier.

Mercato PSG : Un doute sur la durée du contrat de Mbappé

Partant pour renouveler son contrat, le champion du monde 2018 ne compte toutefois pas s’éterniser au Paris SG. Le média spécialisé révèle ainsi que « le seul grand doute restant concerne plutôt la durée de ce dernier. Ce serait soit à relativement court terme, 2-3 ans, ou à long terme, avec 5 années supplémentaires ». Les deux parties poursuivent les négociations en vue de trouver un accord avant la fin du mercato estival, « mais l’essentiel, à savoir la prolongation, est presque acquis. Cela avec un salaire de 25 millions d’euros bruts pour Mbappé, ainsi que des bonus ».