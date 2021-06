PSG Mercato : Paris vers un échec à 121 M€ pour Paul Pogba

Publié par Ange A. le 22 juin 2021 à 07:30

À un an de l’expiration de son contrat, Paul Pogba se retrouve au centre des rumeurs. Lesquelles l’annoncent notamment au Paris Saint-Germain. Mais comme l’annonce la presse anglaise, Manchester United est prêt à casser sa tirelire pour retenir son champion du monde.

Le PSG bientôt refroidi par United pour Paul Pogba

Actuellement avec les Bleus pour l’Euro, Paul Pogba fait beaucoup parler en dehors des terrains. Comme lors de chaque fenêtre des transferts estivale, l’avenir du milieu de terrain alimente la presse. Les spéculations se font d’autant plus récurrentes qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat avec Manchester United. Le Paris Saint-Germain est notamment présenté comme l’un de ses sérieux prétendants aux côtés de la Juventus de Turin. Alors qu’en Angleterre on prête des velléités de départ au milieu de 28 ans, la presse locale indique que Manchester United ne compte pas le laisser filer. Une tendance encore confirmée par The Sun. Le tabloïd annonce en effet une offre mirobolante des Red Devils pour conserver le champion du monde tricolore.

Une offre XXL de Manchester United en préparation

Pour la source anglaise, Paul Pogba va devenir le joueur le mieux payé en Angleterre s’il venait à rempiler avec Manchester United. La direction des Red Devils compte lui offrir une proposition de prolongation avec un salaire de 121 millions d’euros sur les cinq prochaines années. Avec ce nouveau bail, « La Pioche » disposera du plus gros salaire en Premier League avec des émoluments annuels avoisinant les 24 millions d’euros. Selon le média d’expression anglaise, le vice-champion d’Angleterre va transmettre son offre à Pogba au terme de l’Euro 2020. Courtisan du milieu de terrain, le Paris Saint-Germain pourrait se faire griller par Manchester United qui tient à sa pépite. Le PSG pourrait donc se chercher une autre piste pour renforcer son entrejeu.